Stiri pe aceeasi tema

- Valentina Pelinel a devenit din nou mamica. Vedeta a nascut vineri dimineața și a adus pe lume gemenele provenite din mariajul pe care il are cu omul de afaceri Cristi Borcea, aflat la inchisoare in prezent. In varsta de 38 de ani, Valentina Pelinel a nascut gemene azi, de Marțișor. Micuțele au venit…

- Cristi Borcea fusese eliberat condiționat in vara anului 2018, dupa condamnarea din "Dosarul Transferurilor". Surse din cadrul Penitenciarul Rahova au spus ca fostul acționar de la Dinamo a parut detașat in momentul in care a ajuns, din nou, dupa gratii. Mai mult, Cristi Borcea le-ar fi spus celorlalți…

- Cristi Borcea ar fi cheltuit aproximativ 500.000 euro pentru studiile celor trei copiii mai mari ai sai, scrie WowBiz. Astfel, pentru gemenii Melissa și Angelo care invața la "International School of Bucharest" ar fi platit cate 150.000 de euro de fiecare. Cristi Borcea vrea sa plece DEFINITIV…

- Cristi Borcea a declarat ca ia in calcul sa plece din țara. cele mai probabile destinatii sunt Budapesta si Viena, orase in care locuieste si nasul sau, Marius Vizer. "Am luat in calcul și varianta de a pleca definitiv din Romania. In 2019, cu siguranța, iau decizia definitiva pentru viitorul…

- Omul de afaceri s-a ținut de cuvant! Borcea povestea intr-un interviu acordat ziarului Libertatea in luna octombrie ca-și va reuni toți cei șapte copii cu ocazia Sarbatorilor de Iarna și-a trecut peste toate obstacolele intalnite pentru a-și indeplini visul. Familia a sarbatorit Craciunul acasa la prima…

- Omul de afaceri s-a ținut de cuvant! Borcea povestea intr-un interviu acordat ziarului Libertatea in luna octombrie ca-și va reuni toți cei șapte copii cu ocazia Sarbatorilor de Iarna și-a trecut peste toate obstacolele intalnite pentru a-și indeplini visul. Familia a sarbatorit Craciunul acasa la prima…

- Valentina Pelinel implinește 38 de ani și are parte de o petrecere in familie, alaturi de cele mai importante persoane din viața sa. Sambata, 8 decembrie 2018, Valentina Pelinel iși aniverseaza ziua de naștere. Blonda implinește 38 de ani. Fostul model are parte de o petrecere in familie, alaturi…

- Cristi Borcea s-a facut barbat de casa! Un adevarat Don Juan al Romaniei ultimilor ani, fostul acționar dinamovist, in varsta de 48 de ani, care și-a petrecut patru ani și jumatate in detenție, declara intr-un interviu acordat recent Libertatea: „Un lucru este clar, Valentina este ultima femeie din…