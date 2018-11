Stiri pe aceeasi tema

- Medicul echipei CSU Craiova, Claudiu Stamatescu, a declarat, sambata, ca Valentin Mihaila, care a ajuns la spital in timpul meciului cu Politehnica Iasi, a fost inconstient intre 30 de secunde si un minut, avea convulsii si mandibula blocata imediat dupa ce a fost faultat dur de Laurentiu Rus. Stamatescu…

- "Era inconstient in momentul in care am ajuns langa el. Avea convulsii, avea mandibula blocata. In situatii de genul acesta e foarte periculos sa intri in panica. Eu aveam de luptat cumva si cu jucatorii, care erau agitati. El si-a revenit inainte de a fi urcat in ambulanta. A fost inconstient intre…

- Claudiu Stamatescu, medicul celor de la U Craiova si totodata al echipei nationale, a oferit ultimele detalii despre starea de sanatate a lui Valentin Mihaila, jucatorul lovit brutal in zona gatului de catre Laurentiu Rus, in timpul meciului dinttre Poli Iasi si olteni din Liga 1...

- Croatul Ivan Martici de la CS U Craiova s-a pus in genunchi, a facut cruce și a inceput sa se roage cand jucatorii cereau intervenția disperata a Ambulanței pentru Valentin Mihaila, coechipierul sau de 18 ani, cazut dupa o lovitura violenta cu Laurențiu Rus, sancționat cu cartonaș roșu! Faza s-a intamplat…

- Tragedie in Anglia, sambata seara. Elicopterul patronului lui Leicester s-a prabusit in parcarea de langa stadionul King Power, la scurt timp dupa fluierul final al meciului pe care "Vulpile" l-au terminat la egalitate, pe teren propriu, 1-1, cu West Ham. Vichai Srivaddhanaprabha, proprietarul clubului…

- Pentru limitarea savarsirii infractiunilor de ultraj, este necesara, in opinia unora, modificarea legislatiei actuale, in sensul aplicarii unor pedepse doar cu executare in penitenciar, indiferent de gravitate si de circumstantele in care a avut loc fapta. In acest context, ZIUA de Constanta lanseaza…

- Indragita actrita Oana Pellea, cunoscuta pentru implicarea sa civica si participarea constanta la protestele antiguvernamentale, a transmis vineri, pe pagina sa de socializare, un mesaj plin de amaraciune despre situatia dramatica din tara. “Ceea ce se intampla cu Romania mi se pare dramatic. Nu ma…

- Incendiul a izbucnit la etajul opt al unui apartament in care locuia profesorul in varsta de 92 de ani. Pompierii au ajuns imediat la fata locului si l-au scos din flacari, insa medicii nu l-au mai putut resuscita. In cursul noptii de luni spre marti, la ora 2:00, a fost efectuat un apel telefonic…