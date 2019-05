Stiri pe aceeasi tema

- Constiinta a inceput sa-l macine pe Alexandru, concurentul de la "Dragoste fara secrete", cel care si-a calcat pe orgolii, s-a pus in genunchi si si-a cerut iertare in fata Madalinei, femeia care ii poarta in pantece copilul.

- Rasturnare de situatie la "Dragoste fara secrete". Dupa ce Nicoleta a recunoscut ca are un copil acasa, iar Madalina este insarcinata, acum, Alexandru a socat pe toata lumea spunand ca are o fetita si o concubina in afara competitiei.

- Nicoleta de la "Dragoste fara secrete" a inceput sa planga, in direct, la "Acces Direct". Concurenta, alaturi de Madalin, Alexandru si iubita acestuia au fost invitati in emisiune pentru a vorbi despre problemele pe care le intampina.

- Concurenti emisiunii "Dragoste fara secrete" dau dovada de multa inventivitate. Chiar daca nu au prea multe instrumente la indemana, gasesc tot felul de modalitati de a fenta vigilenta si unghiurile camerelor. Ce nu stiu ei este ca, acest lucru este aproape imposibil.

- Inca din startul emisiunii de astazi, prezentatoarea show-ului "Dragoste fara secrete", Iuliana Calinescu a sesizat linistea si distanta fizica neobisnuita din cuplul Flory si Andrei, intrebandu-i daca sunt certati, daca s-a intamplat ceva ce a provocat acest peisaj.

- Madalina și Alexandru formeaza un cuplu de o luna și sunt concurenți la "Dragoste fara secrete". Celor doi le-au fost verificate bagajele, la fel ca și celorlalți concurenți, acolo unde au fost descoperite cateva surprize.

- Duminica, de la 18:45, Antena Stars lanseaza Dragoste fara secrete, emisiune ce va putea fi urmarita in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 12:00 si seara, de la 18:45. Gazda emisiunii, actrita Iuliana Calinescu, le va fi alaturi telespectatorilor, dar si concurentilor, zi de zi, iar sambata,…