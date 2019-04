Stiri pe aceeasi tema

- Astra Giurgiu s-a calificat in finala Cupei Romaniei dupa ce a eliminat-o pe campioana Romaniei, CFR Cluj, scor 5-3 la general potrivit mediafax Pe teren propriu, gruparea lui Costel Enache nu a stralucit, lucru confirmat și de atacantul Denis Alibec, cel care a marcat al doilea gol al Astrei…

- Mihai Butean a deschis tabela de marcaj in minutul 34, iar trei minute mai tarziu Denis Alibec a dublat avantajul giurgiuvenilor. In minutul 42, Costache a redus din diferenta si a punctat in poarta gazdelor. In repriza a doua a intrat si golgheterul echipei din Cluj, George Tucudean, care a reusit…

- Jucatorii lui CFR Cluj au cerut lovitura de pedeapsa in minutul 79 al returului semifinalelor Cupei Romaniei cu Astra, la scorul de 2-2. Erico a atacat cu talpa o minge venita spre Omrani, moment in care atacantul ardelenilor a incercat sa șuteze, dar a fost accidentat. Deși elevii lui Dan Petrescu…

- Astra Giurgiu a invins-o surprinzator pe CFR Cluj, cu scorul de 3-1 (2-1), miercuri seara, in deplasare, in prima mansa a semifinalelor Cupei Romaniei la fotbal. Oaspetii au deschis rapid scorul, prin Valentin Gheorghe (5), dar campioana a egalat prin Cristian Bud (15), la prima sa reusita…

- ​Echipa CFR Cluj s-a calificat în semifinalele Cupei României, dupa ce a trecut în sferturi de formația Sepsi Sf. Gheorghe, scor 1-0.Valentin Costache a înscris singurul gol al partidei în minutul 60, când a transformat pasa primita de la Omrani. În minutul…

- * Astra Giurgiu – FC Viitorul 3-0 (1-0). Aflata in eclipsa de forma, in special pe faza ofensiva, echipa lui Gica Hagi a pierdut la un scor cam nedrept Fara indoiala, eliminarea fundasului olandez Baas Kuppers (proaspat adus la Viitorul) din min. 33, a contat mult in evolutia dobrogenilor. Cu doua…

- Costel Enache, antrenorul Astrei Giurgiu, a vorbit despre victoria reușita de Astra in fața Viitorului, scor 3-0, dar și despre forma buna a lui Denis Alibec. „Ne bucuram de victorie, dar mai avem de munca. Succesul de azi trebuie sa ne dea incredere pentru realizarea obiectivului propus. N-aș vrea…

- GAZ METAN - ASTRA GIURGIU 1-1 // Costel Enache, antrenorul Astrei Giurgiu, a analizat remiza reușita in deplasare cu Gaz Metan, 1-1, criticandu-și jucatorii pentru atitudinea din prima repriza, cand au jucat slab și i-au permis Gazului sa deschida scorul. „Sunt suparat, am facut o prima repriza slaba.…