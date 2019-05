Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Chelsea a invins, joi seara, pe teren propriu, echipa Eintracht Frankfurt, scor 4-3, la loviturile de departajare si s-a calificat in finala Ligii Europa. Meciul a fost arbitrat de o brigada din Romania, cu Ovidiu Hategan la centru.

- Echipa engleza Arsenal s-a calificat, joi seara, in finala Europa League la fotbal, dupa ce a invins formatia spaniola Valencia CF cu scorul de 4-2 (1-1), in deplasare, in mansa secunda a semifinalelor. ''Tunarii'' castigasera si meciul tur, cu scorul de 3-1, si vor juca finala, pe 29…

- Arsenal a invins-o pe Valencia CF cu scorul de 3-1 (2-1), joi seara, la Londra, in prima manșa a semifinalelor Europa League la fotbal. “Liliecii” au deschis scorul prin Mouctar Diakhaby (11), dar Arsenal a intors scorul prin dubla francezului Alexandre Lacazette (18, 26), ultimul gol al “tunarilor”…

