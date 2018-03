Stiri pe aceeasi tema

- Un locuitor din Tohan Vechi ne-a trimis videoclipul de mai jos, unde se vede cum apele crescute aproape ca au luat pe sus un pod din lemn, care face legatura catre o casa unde locuiesc niste batrani. De acces cu masina nici nu se pune problema, oamenii fiind blocati de cealalta parte. Aici, pe strada…

- Fundatia "Printul de Wales" a strans sau a investit in Romania, in ultimii trei ani, aproximativ un milion de lire sterline, cu donatori din Marea Britanie, Romania, Cehia sau Statele Unite ale Americii, a declarat, intr-un interviu pentru AGERPRES, directorul executiv al fundatiei in Romania, Aura…

- Antrenorul FCSB, Nicolae Dica, a vorbit despre meciul cu Viitorul, de duminica, și a spus ca nu va putea conta pe Cristi Tanase, dar Denis Alibec s-a refacut și este in lot. "Singurul jucator care nu poate evolua este Cristi Tanase. Restul jucatorilor sunt apți. Denis Alibec are o saptamana de cand…

- Singura cale de acces rutiera catre satul Sateni, comuna Aninoasa, este impracticabila dupa ce podul de la intrare in localitate Post-ul SATENI: S-a rupt podul de pe singura cale de acces catre localitate. Autoritațile au amenajat un drum pe camp apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Cincizeci de persoane din Intorsura Buzaului vor vizita Republica Moldova, in perioada 24-27 martie a.c., cu ocazia sarbatoririi Centenarului unirii Basarabiei cu Romania. In 27 martie 1918, Basarabia – așa cum fusese definita in cadrul administrației țariste in 1812 la Tratatul de la București – proclama…

- La aceasta ora, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Arges si ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane efectueaza 89 de perchezitii domiciliare, in judetele Arges, Mures, Buzau, Caras-Severin, Timis, Alba, Constanta, Mehedinti, Neamt, Covasna,…

- Locuitorii orasului Plovdiv au organizat, luni, un nou miting de protest in apararea medicului bulgar Ivan Dimitrov, retinut de politie sub acuzatia de omor cu intentie directa a unui hot, care a patruns in locuinta acestuia, potrivit Dnes.bg si Rador. Demonstrantii sustin ca medicul l-a impuscat pe…

- Zeci de copii ai romanilor din regiunea ucraineana Transcarpatia s-au intrecut, sambata, in localitatea Apsa de Jos, la Festivalul „Martisor – vestitorul primaverii Centenarului”, menit sa reinvie traditiile romanilor din dreapta Tisei, ei fiind recompensati cu martisoare de oameni de cultura din judetul…

- Jumatate din locuintele din Romania sunt incalzite cu lemne. Din cauza faptului ca prețul lemnului s-a scumpit in ultimele 12 luni, proprietarii de case nu mai au acces la acest tip de combustibil, chiar daca unii dintre ei sunt posesori de paduri. Printr-un joc perfid al legislației, Romsilva a fost…

- Ziua de 1 martie este un prilej de bucurie. Așa cum s-a obișnuit de ani de zile, pentru Partidul Mișcarea PopularaFiliala Alba a devenit o tradiție ca de 1 Martie sa ofere tuturor doamnelor și domnișoarelor acest simbol al primaverii ”Marțișorul”. In fiecare localitate din județul nostru, membrii Partidului…

- Un numar de 70 de echipe din Romania si Republica Moldova, insumand 210 elevi, vor participa la cea de-a XII-a editie a concursului de dezbateri academice pentru liceeni „Zaplo Saint George City of Debate 1:2″, ce va avea loc la sfarsitul acestei saptamani la Sfantu Gheorghe. Managerul de proiect, avocatul…

- Peste 400 de persoane au fost deblocate si au avut loc 17 interventii cu senilate si utilaje de deszapezire pentru transportul mai multor persoane care s-au aflat in diverse situatii medicale de risc, in ultimele 24 de ore, informeaza MAI. Potrivit unui comunicat de presa, ca urmare a fenomenelor meteorologice…

- I-a ars casa in 2009, in timp ce se afla la munca intr-o alta localitate, s-a imbolnavit, iar acum nu are niciun venit, fiind ajutat doar de cațiva vecini. Este cazul lui Ionel Sarghi, din satul Tarzii, comuna Oltenești. Voluntarii “Solidar” ne cer ajutorul pentru a aduce o raza de speranța in viața…

- Duminica, 18 februarie 2018, Biserica Ortodoxa cu hramul „Pogorarea Duhului Sfant” din Targu Secuiesc a fost gazda unui eveniment cu o mare incarcatura emoționala, pentru creștinii aflați la slujba. Dupa terminarea Sfintei liturghii oficiata de preoții celor doua parohii: Ștefan Nițu, Cata Dan…

- In contextul in care parlamentarii maghiari au votat, in ultimul an, in momente cheie, alaturi de coaliția PSD-ALDE, ramane de vazut cum se vor poziționa formațiunile aflate la putere fața de cererea UDMR. "Și ungurii baga bațul prin gard in anul Centenarului Unirii. Au o inițiativa…

- In perioada 2018-2020, Centrul Europe Direct Regiunea Centru, inființat in urma cu 5 ani, cu sediul in cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regionala Centru, iși continua activitatea de informare a cetațenilor Regiunii Centru. In ultimii 5 ani, pornind de la zero in 2013, Centrul a reușit sa promoveze…

- Locuitorii din cel mai nordic oraș din lume, Longyearbyen, din Norvegia, se confrunta cu o serie de legi mai puțin obișnuite. De exemplu le este interzis sa moara, sa aiba pisici sau sa iasa din localitate fara pușca, scrie The Sun, potrivit Libertatea.ro.

- Așa cum am promis la mijlocul saptamanii trecute, mai precis pe data de 8 februarie 2018, la debutul ediției a VIII-a a Concursului National de Interpretare Vocala „Crai Nou”, revenim astazi cu alte opinii, considerente și puncte de vedere din timpul și de dupa eveniment. Confruntarea…

- Pana recent, satul timișean a fost cea mai izolata localitate populata din județul Timiș, legatura fiind asigurata de un drum desfundat de pamant. The post Cea mai izolata localitate populata din Timiș, conectata la civilizație appeared first on Renasterea banateana .

- Teatrul „Andrei Mureșanu” din Sfantu Gheorghe invita publicul la un eveniment special, in 14 februarie, de „Ziua Indragostiților”: spectacolul- concert „Querer!” („Iubește!”). „Querer!” este un spectacol unde artele se imbina complex, prin muzica (interpretata live), dans și imagine. „Aflat la granița…

- „Nu stiu cate (pagini din dosar - n.r.) ma privesc pe mine, dar trebuie sa le iau pe toate ca nu stiu ce-o fi pe acolo. Nu stiu ce alti denuntatori mincinosi mai apar. Ca sa iau o copie scrisa, in forma scrisa, pe hartie, ma costa peste un miliard de lei si va mai spun ceva: cei care gestioneaza dosarul…

- Cateva dintre cele mai rare si frumoase rase de iepuri, porumbei si pasari de curte, multe dintre ele valorand zeci de euro, au fost vazute, la sfarsitul acestei saptamani, la Sfantu Gheorghe, in cadrul unei expozitii organizate de Asociatia crescatorilor de pasari si animale mici din judetul Covasna.…

- Peste 160 de cladiri publice din judetul Covasna nu au autorizatie de securitate la incendiu, printre acestea numarandu-se cateva scoli, biserici, unitati de cazare turistica, unitati medicale si de alimentatie publica, releva un raport al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna,…

- Federatia Sindicatelor din Educatie "SPIRU HARETldquo; organizeaza maine, 31 ianuarie, incepand cu ora 11.00, un pichet de protest in fata Ministerului Educatiei Nationale.Actiunea urmareste: blocarea comasarilor abuzive de clase, grupe si unitati de invatamant; respectarea prevederilor legale privind…

- Cinci centre balneare din judetul Covasna, construite prin proiectul "Drumul apelor minerale", au fost vizitate anul trecut de peste 20.000 de turisti, iar administratorii acestora se asteapta ca numarul vizitatorilor sa creasca in urma punerii in functiune a unor camere saline. "Noutatea…

- Inițiatoarea evenimentului și principalul organizator, Alexandra Pintrijel Hagiu, a declarat ca ediția de la Sfantu Gheorghe va sta sub semnul Unirii Principatelor Romane. Manifestarea va avea loc la ora 15.00 și iși propune sa reconstituie imaginea șezatorilor de altadata, in cadrul carora munca se…

- Caz socant in orasul Borsa. Un tanar a fost pur si simplu snopit in bataie din motive inca necunoscute intr-o benzinarie din centrul orasului. Politistii au intrat pe fir si au deschis o ancheta. Bogdan (23 ani), din Borsa a povestit de pe patul de spital cum a fost pur si simplu lovit cu o sticla-n…

- Intrat deja in tradiția covasneana, Balul Portului Popular de la Sita Buzaului care a avut loc sambata, 20 ianuarie a.c., organizat pentru al 6-lea an consecutiv la Caminul Cultural din localitate, a adunat laolalta peste 400 de romani de toate varstele din județ și din imprejurimi, care abia au așteptat…

- Sambata, 13 ianuarie 2018, cu ocazia a 450 de ani de la proclamarea așa-numitului Edict de la Turda, episcopii bisericilor traditionale maghiare din Transilvania au elaborat un document prin care cer parlamentelor Romaniei si Ungariei, precum si Parlamentului European ca data de 13 ianuarie sa fie marcata…

- Premiera filmului maghiar „Banditul Whisky”, inspirat de viata fostului spargator de banci Ambrus Attila, va avea loc la sfarsitul lunii ianuarie la Cinematograful „Arta” din Sfantu Gheorghe, in prezenta eroului principal. Potrivit reprezentantilor cinematografului, evenimentul va avea loc pe 27 ianuarie,…

- Analistul politic Bogdan Ficeac apreciaza ca in urma demisiei lui Mihai Tudose s-au limpezit apele in PSD, dar si ca presedintele Klaus Iohannis nu are niciun interes sa respinga propunerea referitoare la viitorul prim-ministru. "Am observat ca s-au limpezit apele in PSD, ca nu s-a mers…

- Au pus capat relatiei in vara, dar Adrian Cristea nu se poate obisnui cu gandul despartirii de Maria Pauna. Aflat la LOFT, “Printul” a reperat-o pe ”Regina sprancenelor”, a incercat sa poarte o discutie cu ea, insa ex-fotbalistul si-a luat flit din partea fostei partenere. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din…

- Aproximativ 210.000 de romani sunt obligati sa depuna la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) formularul 600, un document prin care acestia trebuie sa arate ce venituri au obtinut in 2017 sau cred ca vor obtine anul acesta pe langa salarii, astfel incat Fiscul sa le calculeze ce contributii…

- Intr-o perioada a anului in care vremea friguroasa ar trebui sa tina de firesc, iar temperaturile s-ar cuveni sa fie scazute, in Banat s-a instapanit o neobisnuita primavara care a generat fenomene naturale spectaculoase. Nu departe de Timisoara, in satul Albina, apartinand de comuna Mosnita Noua, in…

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe vor incerca sa obtina 2 milioane de euro din fonduri europene pentru reabilitarea mai multor cladiri aflate in incinta fostului Liceu Tehnologic „Kos Karoly” din municipiu, unde va functiona o noua scoala elementara. Consiliul local Sfantu Gheorghe a aprobat marti,…

- Regina Angliei bea de 16 ani vin românesc de când prințul Charles i-a adus prima sticla. De atunci, regina nu mai suporta sa bea un alt vin în afara de cel românesc. Regina Elisabeta a II-a susține faptul ca sanatatea ei este atât de buna datorita vinului românesc.…

- Prima acțiune a Asociației „Calea Neamului” din acest an s-a desfașurat in județul Harghita, la Doboi, o veche așezare romaneasca, aparținand comunei Plaieșii de jos. O localitate candva romaneasca unde traiau 500 de familii de romani din care azi au mai ramas 50, și acelea maghiarizate, pentru…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea a cinci persoane, dintre care doi minori, s-a petrecut vineri, pe DN 11, Brasov-Bacau, in apropriere de Santionlunca. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna, Marius Tolvaj, a declarat pentru AGERPRES, ca in accident…

- E ajun de Boboteaza, iar credinciosii crestin-ortodocsi de rit nou au facut deja carare spre biserici, la slujbele de sfintire a apelor, oficiate in avans in marile orase din tara! Zeci de mii de...

- MDRAPFE anunța semnarea a șase proiecte in valoare totala de peste 800 milioane lei (670 milioane lei fonduri europene), prin care se vor reabilita circa 230 km de drumuri in județele Brașov, Covasna, Mureș, Sibiu și Vaslui.Citeste si: Iohannis a SEMNAT! Inca o lege de importanta MAJORA, promulgata…

- Prima zi a anului este, poate, o zi de bilanț, o zi in care ne gandim la trecut, in care privim spre viitor și in care sa lasam in urma ceea ce a fost negativ, iar pentru a putea face acest lucru, „trebuie sa credem in puterea rugaciunii. (…) Dumnezeu nu va intarzia sa […] Articolul „Sa nu uitam ca…

- Generalul cu 4 stele, Anghel Andreescu, chestor roman de poliție in rezerva, a indeplinit numeroase functii de conducere in cadrul M.A.I. si a Sistemului de Securitate Nationala: secretar de stat, șef al Departamentului de Ordine și Siguranța Publica din Ministerul Administrației și Internelor, director…

- Peste 17.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Arad, Prahova si Timis, in timp ce in Bacau, Suceava, Caras-Severin, Covasna, Giurgiu, Salaj, Suceava si Buzau sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale pentru…

- Un barbat in varsta de 56 de ani din Covasna s-a ales cu dosar penal la Alba. A fost prins de politie, la volanul unei masini pe DN67C – Transalpina, iar etilotestul a indicat in cazul sau alcoolemie de 1,23. Potrivit IPJ Alba, in 18 decembrie, in jurul orei 6.00, patrula intercomunala formata din politisti…

- La data de 18 decembrie a.c., Politia Orasului Tismana a fost sesizata de un tanar de 29 de ani, din localitate, cu privire la faptul ca in timp ce se afla in fata unui local de alimentație publica din orasul Tismana, a fost agresat fizic de un tanar de 19 ani, din aceeași localitate, provocandu-i…

- Totalul indemnizatiilor nete ale deputatilor in luna octombrie a fost de 3.218.846 de lei, cel mai mare salariu fiind de 11.696 de lei, al presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, iar cel mai mic, de 4.576 de lei, al fostului ministru al Tranporturilor, deputatul Razvan Cuc. Potrivit…

- Nicholas Michael Medforth-Mills nu a acceptat decizia Casei Regale. Ba, mai mult, atunci cand Regele Mihai I s-a imbolnavit grav și nu a fost lasat sa-l vada, a susținut ca bunicul sau nu a știut niciodata de acea decizie de excludere. Fostul principe Nicolae, la catafalcul Regelui Mihai I:…

- Un om al strazii a sustras 300.000 de euro dintr-un depozit al Aeroportului „Charles de Gaulle” din Paris, relateaza Le Parisien, citand surse din poliție, potrivit Euronews. Barbatul, care ar avea in jur de 50 de ani, cauta prin coșurile de gunoi de pe unul dintre terminalele aeroportului, cand a ajuns…