Valea Uzului, conflict români-maghiari. Grapini: Solicit urgent! ''Constat cu tristete ca, azi in zi de mare sarbatoare-Inaltarea si Ziua eroilor,etnicii maghiari in prezenta liderilor lor,instiga populatia majoritara, nelasand romanii sa-si comemoreze eroii! Solicit urgent interventia institutiilor abilitate pentru dezarmosarea conflictului! Lantul uman este de fapt un protest neautorizat si fortele de ordine trebuie sa intervina! Statul democratic are Legi, Constitutie care trebuiesc respectate de toti cetatenii indiferent de etnie si religie! Constat cu tristete ca, azi in zi de mare sarbatoare-Inaltarea si Ziua eroilor, etnicii maghiari in prezenta liderilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Maria Grapini a facut joi un apel la autoritati sa intervina urgent la cimitirul eroilor din Valea Uzului (Harghita) unde 1.000 de maghiari au facut un lant uman si romanii au pastruns cu forta in cimitir.„Constat cu tristete ca, azi in zi de mare sarbatoare - Inaltarea si…

- ”Ultimul lucru de care are nevoie Romania in acest moment este un conflict interetnic, ultimul lucru! Acum, pentru Romania, un conflict interetnic ar fi devastator. Nu este o gluma! In cel mai scurt timp, autoritațile trebuie sa linișteasca lucrurile, trebuie gasita o soluție la cel mai inalt nivel,…

- Un colet pentru Liviu Dragnea a fost trimis de un grup de romani din Milano, la Penitenciarul Rahova. Comunitatea s-a reunit in fața consulatului pentru a sarbatori „arestarea lui Liviu Dragnea” iar marți au pus la punct o acțiune simbolica. Romanii au obținut autorizație pentru acțiunea din fața consulatului,…

- Presedintele Klaus Iohannis ii indeamna pe romanii care sunt nevoiti sa stea la cozi imense pentru a vota sa nu isi piarda rabdarea, precizand ca nu trebuie sa renunte la votul lor din cauza unui guvern incompetent. "Dragi romani, oriunde ati vota, in orice oras al lumii sau in orice sat din…

- ''Premierul olandez, Mark Rutte, a declarat joi, la summitul UE de la Sibiu, ca Romania va fi pregatita de admiterea in spațiul Schengen cand se va conforma regulilor statului de drept și democrației, lasand de ințeles ca nu se va intampla curand. Anul trecut, prim-ministrul olandez, a fost…

- ​Ministrul Muncii, Marius Budai, îi raspunde lui Siegfried Mureșan, susținând ca România nu-și putea depune candidatura pentru a gazdui sediul Autoritații Europene a Muncii(AEM) deoarece deține președinția rotativa a Consiliului UE, în mandatul careia s-a înființat acest…

- ”Romanii au sansa sa demonstreze ca sunt deasupra vremurilor. Exista momente, ce-i drept foarte rare, cand popoarele trebuie sa fie deasupra elitelor politice pentru a-si salva tara. Din pacate, alianta PSD-ALDE-UDMR a adus tara la cel mai scazut nivel de credibilitate de la intrarea in Uniunea Europeana…

- ​Lasat fara ministru al Justiției în Guvernul Dancila, Calin Popescu Tariceanu spune doar ca portofoliul era al celor de la PSD și-l lauda pe Tudorel Toader pentru „gesturile curajoase” pe care le-a facut. „​Este în dreptul celor de la PSD sa decida cine sunt miniștrii…