Valea Prahovei, rezervata aproape 100%. Turistii se dau de 1 mai pe schiuri Statiunile montane din judetul Prahova raman printre destinatiile interne cele mai apreciate si in perioada de Paste - 1 Mai.



Din cele 12.084 de locuri de cazare clasificate disponibile in aceasta zona, aproximativ 94% au fost rezervate,se arata intr-un comunicat al Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Prahova.



Cele mai cautate statiuni au fost Sinaia, Busteni si Azuga, toate cu un grad de ocupare de peste 95%.



Iubitorii sporturilor de iarna pot schia la Sinaia, la peste 2.000 de metri, unde sunt si in aceasta perioada practicabile partiile Valea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

