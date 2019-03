Valea plângerii! Sfârșitul dureros al celor mai vechi mine ina Lonea va fi inchisa in 2020 iar exploatarea miniera Lupeni in 2021. Tradiția mineritului in vale se dilueaza și mai mult, ținand cont ca inainte de 1990 existau 15 mine și peste 90.000 de angajați. Complexul Energetic Hunedoara va mai exploata doar doua mine: Livezeni și Vulcan. Lonea și Lupeni trebuiau inchise pana la finele anului trecut insa au existat foarte multe probleme care au putut genera incidente majore. In perioada octombrie 2016-martie 2017 s-au raportat intarzieri legate de viteza de avansare a abatajelor aflate in exploatare la EM Lupeni datorate in special unor accidente… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

