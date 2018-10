Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de rugby ACS Tomitanii Constanta va evolua sambata, 20 octombrie, de la ora 12, in deplasare, contra celor de la SCM Gloria Buzau, intr-un duel din etapa a Vll-a a Superligii Nationale.Formatia din Buzau, nou-promovata precum ACS Tomitanii, se afla pe pozitia a cincea a clasamentului, cu noua…

- Echipa de rugby Tomitanii Constanta sustine astazi penultimul meci din turul SuperLigii, intalnind in deplasare, de la ora 12.00, in etapa a saptea a campionatului, SCM Gloria Buzau, ambele echipe fiind nou promovate in esalonul de elita din Romania. In clasament, formatia din Buzau se afla pe locul…

- Sambata 20 octombrie sunt programate trei dintre meciurile etapei a saptea din SuperLiga de Rugby. In prologul ultimei etape a turului de campionat incepand cu ora 11.00 pe stadionul Florea Dumitrache din capitala, ultima clasata Clubul Sportiv Dinamo va primi vizita vicecampioanei Romaniei, C.S.M.Stiinta…

- Timisoara Saracens a invins echipa CSM Bucuresti cu scorul de 19-16, intr-un meci disputat sambata in etapa a 4-a a SuperLigii CEC Bank la rugby. Intr-un alt joc, CSA Steaua Bucuresti s-a impus in deplasare la CSM Stiinta Baia Mare cu scorul de 19-15, in timp ce SCM Gloria Buzau a dispus de CS Universitatea…

- Campioana en titre, Timisoara Saracens, a fost invinsa de CSA Steaua Bucuresti cu scorul de 16-9 (13-6), sambata, pe Stadionul Ghencea, in derby-ul etapei a treia a SuperLigii CEC Bank la rugby. Timisorenii au suferit primul esec din acest campionat. Rezultatele etapei: CSM Stiinta Baia Mare - SCM Gloria…

- Echipa de rugby ACS Tomitanii Constanta a fost invinsa clar, sambata, pe terenul celor de la CSM Stiinta Baia Mare, scor 11-52 (6-14), in prima runda a Superligii Nationale. Punctele formatiei constantene au fost reusite de Victor Dumitru - doua lovituri de pedeapsa si Christopher Dudman - un eseu.…

- In acest week-end, debuteaza editia 2018/2019 a Superligii Nationale de rugby, la care va participa, in premiera, si ACS Tomitanii Constanta, campioana din sezonul trecut a Diviziei Nationale de Seniori (DNS). Un lucru bun este ca, dupa o pauza de cinci ani, s-a revenit la formatul cu opt echipe, si…

- Editia 2018-2019 a SuperLigii CEC Bank la rugby va debuta pe data de 8 septembrie, la startul competitiei aliniindu-se opt echipe: Timisoara Saracens, CSA Steaua Bucuresti, CSM Stiinta Baia Mare, CS Dinamo Bucuresti, CSM Bucuresti, U Cluj, ACS Tomitanii Constanta si SCM Gloria Buzau, potrivit site-ului…