Valea Jiului- curţi şi subsoluri inundate, DN 66A blocat Valea Jiului- curti si subsoluri inundate, DN 66A blocat Peste 60 de curti si subsoluri de locuinte au fost inundate azi noapte în orasele Lupeni si Vulcan, din Valea Jiului, în urma ploilor puternice cazute în partea de sud a judetului Hunedoara si a scurgerilor de pe versanti care au ajuns pe strazile din cele doua localitati, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Hunedoara, citat de Agerpres. Un barbat a fost descoperit decedat în subsolul inundat al unui bloc din Lupeni, iar pompierii militari au apreciat ca victima a murit electrocutata. … Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

