Vâlcu: Mesajul-cheie de la vizita Papei. Detaliul discret care a scăpat ”Papa a venit din nevoia Bisericii Catolice de a avea o reprezentare credibila in fața celor mai vitregite categorii. Discursul sau este credibil, pentru ca Papa a fost un om de stanga dintotdeauna. Biserica Catolica nu sta foarte bine in Occident, ca de altfel nicio Biserica, pentru ca lumea uita viața religioasa, modernitatea se duce și se inchina la mall, nu la biserica. Atunci, trebuie recaștigate largi categorii sociale, iar instituția iși gasește omul care s-o reprezinte, imaginea adecvata contextului istoric. In cazul nostru, mesajul cheie, rostit și de Klaus Iohannis, nu știu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

