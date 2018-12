Vâlcov: Taxă pentru cei din domeniul comunicațiilor. Unde va fi plătită "Totodata, in domeniul comunicatiilor s-a stabilit un nivel minim de aproximativ un miliard de euro privind vanzarea licentelor 5G. S-a tinut cont de experienta altor state din UE, si aici ne referim concret la Italia, unde aceste frecvente s-au vandut cu 6,5 miliarde de euro, un stat de aproximativ trei ori mai mare decat Romania. Totodata s-a stabilit un nivel minim de aproximativ 2 miliarde de euro pentru prelungirea licentelor 3G, licente care expira partial in 2020 si in 2022. Totodata, pentru cei care activeaza in acest sector s-a stabilit o taxa, care se va plati catre ANCOM, de 3%,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

