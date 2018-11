Stiri pe aceeasi tema

- Darius Valcov citeaza un studiu al Bancii Europene pentru Investitii (BEI) referitor la spitalul regional care ar urma sa fie construit la Iasi, comparand costurile estimate cu cele ale unor spitale construite de Turcia in parteneriat public-privat. "530 milioane euro este costul total al…

- Consilierul premierului Darius Valcov susține ca Banca Europeana de Investiții evalueaza un spital regional la 530 de milioane de euro, in timp ce Turcia a facut 3 astfel de spitale cu doar 480 de milioane de eur0. Reacția lui Valcov vine dupa ce Corina Crețu a acuzat Guvernul ca nu mai dorește banii…

- ”Conform informațiilor primite de la Banca Europeana de Investiții (BEI) care finanțeaza studiul de fezabilitate pentru cele 3 spitale regionale, valoarea acestui studiu este de 1,8 milioane de Euro. Reamintesc faptul ca in timpul procesului de pregatire a perioadei de finanțare 2014-2020, Ministerul…

- Dupa o discutie cu premierul Viorica Dancila despre constructia celor trei spitale regionale de la Iasi, Cluj si Craiova, Corina Cretu a criticat din nou Executivul pentru modul prea lent de atragere a fondurilor europene. “Acele spitale au fost programate in 2015, in 2016 au fost discutii, in 2017…

- Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, condamnat la 8 ani de inchisoare pentru coruptie, a facut joi o noua postare controversata pe retelele sociale, considerand ca nu e rentabil sa accesam fondurile europene alocate Romaniei pentru spitale, in contextul promisiunilor obtinute de Guvern…

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, explica ca banii de la UE nu ajung pentru proiectele din Romania și oricum este mai ieftin sa construiești spitale in parteneriat public privat, decat pe fonduri europene. Comisarul european, Corina Crețu, vine cu o replica pentru Valcov și ii…

- "In legatura cu informațiile aparute azi in presa referitoare la spitalele regionale de la Craiova, Iași și Cluj, doresc sa fac urmatoarele precizari: In timpul procesului de pregatire a perioadei de finanțare 2014-2020, Ministerul Dezvoltarii Regionale a propus Comisiei Europene introducerea…

- „Cifrele nu mint niciodata. Hai sa vedem! Comisia Europeana aloca Romaniei 150 milioane euro pentru studiile si constructia (inclusiv dotarea) a 3 spitale. Studiile, conform BEI, cei care le si elaboreaza, costa 120 milioane euro. Conform acelorasi studii BEI, constructia si dotarea celor 3 spitale…