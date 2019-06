Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Finantelor, Darius Valcov, s-a prezentat, vineri, la Curtea de Apel Bucuresti, pentru a-si sustine contestatia fata de controlul judiciar dispus de DIICOT in dosarul in care este acuzat de divulgarea secretului care pericliteaza securitatea nationala, in cazul publicarii pe Facebook…

- Mai mulți taximetriști din zona Centrului Vechi al Bucureștiului au fost filmați in timp ce refuzau sa duca clienții pe aparat, in timp ce polițiștii locali susțin ca nu au ce sa faca și nu pot ajuta. Dragoș Bistriceanu, un tanar din București, s-a filmat in timp ce intreba diferiți taximetriști din…

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a fost amendat de Consiliul National de Combatere a Discriminarii cu suma de 1.000 de lei pentru faptul de a fi publicat pe contul sau de Facebook fisa medicala a unui protestatar. Decizia poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti.