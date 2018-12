Salariul minim in constructii va creste la 3000 de lei brut de la 1 ianuarie 2019, printr-o prevedere inclusa in Ordonanta de urgenta privind masurile fiscale, a anuntat consilierul pe probleme economice al premierului, Darius Valcov. "In urma acordului semnat cu patronatele din constructii, salariul minim in domeniul constructiilor a crescut la 3.000 de lei brut, va creste de la 1 ianuarie 2019, si, totodata, taxele pe munca in acest sector au fost diminuate, dupa cum urmeaza: impozitul pe venit de la 10% va fi zero, CASS-ul de la 10% va fi zero, CAS-ul de la 25% va fi 21,25% si contributia angajatorului…