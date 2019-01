Consilierul primului-ministru Darius Valcov a declarat, duminica, la postul Antena 3, ca proiectul de lege a bugetului pentru 2019 este gata, urmand a fi prezentat de catre Guvern marti, 29 ianuarie, iar in 5 sau 6 februarie va putea incepe dezbaterea acestuia in Parlament. "Este gata, va fi anuntat marti (...) Pe 5 sau 6 februarie va putea incepe si dezbaterea pe marginea acestuia, atunci cand Parlamentul se intoarce", a afirmat Valcov. Totodata, el a mentionat ca in cursul zilei de luni va avea loc probabil o ultima discutie a proiectului de buget in cadrul coalitiei de guvernare si cu UDMR.…