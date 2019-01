Vâlcov: ''O invenție, nu există așa ceva''. Ce se întâmplă cu sistemul public "Este o inventie, nu exista asa ceva, nicio cota de 10% pe sistem public. Este foarte adevarat ca se fac analize pe institutii publice in ceea ce priveste reorganizarea si functionarea in parametri cat mai buni a unor institutii, dar asta nu inseamna ca, automat, la toate trebuie ca o parte din personal sa fie redus. Sunt foarte multe unde trebuie adus personal si, probabil, aceste lucruri se vor regla in momentul in care fiecare institutie va avea auditul complet, mai exact fiecare minister va avea un audit complet, astfel incat sa se poata introduce si digitalizarea de care vorbim atat de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

