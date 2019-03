Stiri pe aceeasi tema

- "In urma analizarii masurilor legislative adoptate de Romania in decembrie 2018, Comisia a constatat ca sistemul preturilor angro reglementate, nou introduse pe piata gazelor din Romania este contrar cerintelor juridice ale UE. De asemenea, Comisia considera ca aceste masuri nu sunt adecvate pentru…

- Viorica Dancila este asteptata astazi in Camera Deputatilor, pentru dezbateri pe tema Ordonantei 114/2018, numita si „Ordonanta lacomiei”, la solicitarea Grupului parlamentar PNL. Conform programului sedintei de plen de astazi a Camerei Deputatilor, la ora 16:00 au loc dezbateri politice, cu participarea…

- Guvernul vrea sa introduca într-un proiect de ordonanța inițiat de Ministerul Culturii articole care vizeaza eliminarea independenței Consiliul Concurenței. Oficial, proiectul de act normativ prevede înființarea Orchestrei Uniunii Europene. Neoficial, miza este obligarea Consiliului Concurenței…

- Ordonanta de urgenta adoptata de Guvern in 21 decembrie, seara, prin care se introduc noile taxe a fost publicata, sambata, in Monitorul Oficial. Masurile intra in vigoare la 1 ianuarie 2019. La finalul sedintei de Guvern in care a fost adoptata aceasta OUG criticata puternic de mediul de…

- Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici si consilierul premierului Darius Valcov au prezentat masurile adoptate de Guvern, in ședința de vineri seara. Ordonanța de urgență care a provocat șoc pe bursă și reacție vehementă din partea specialiștilor a fost aprobată…

- Consilierul premierului Darius Valcov sustine ca scaderile inregistrate pe bursa, dupa anuntul legat de masurile fiscale, sunt trecatoare si ar fi o greseala ca ordonanta de urgenta ce prevede aceste schimbari sa nu se dea. „Sunt fluctuatii la bursa de la Bucuresti in urma anuntului de ieri al domnului…

- Consilierul pe probleme economice al premierului Darius Valcov a afirmat, miercuri seara, ca Ordonanta de Urgenta care introduce mai multe modificari fiscale va fi pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de joi si ca prabusirea Bursei de la Bucuresti „este o variatie normala” si „un moment bun pentru…

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a declarat ca ar fi o greseala ca OUG privind masuri fiscale si noi taxe anuntata de ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, "sa nu se dea", si a adaugat ca fluctuatia de miercuri de la Bursa de Valori Bucuresti este una "normala", iar…