Vâlcov: Fondurile de pensii private au randament la jumătate faţă de titlurile de stat. Banii deponenţilor s-au devalorizat "Investitorii in Romania sunt producatorii faimosi de masini de la Pitesti si Craiova, chiar si cei de la Slatina de cauciucuri si in toata tara sunt astfel de investitori, in momentul in care ai in administrare - in administrare, nu un investitor, adica nu a venit cu bani de acasa - aceste sapte companii de care spuneti dvs, care vezi Doamne, ne sperie ca pleaca, nu sunt investitori. Ei sunt administratori ai unor fonduri publice de pensii si am sa va explic cu datele lor. Au administrat anul trecut zece miliarde de euro, banii acestia din contributii ai romanilor in ultimii doi ani, conform… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

