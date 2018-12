Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a declarat in emisiunea „Subiectiv” despre disensiunile cu europarlamentarul Corina Crețu și Guvern. „O imbinare este cel mai potrivita și...

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, susține ca remanierea guvernamentala este un semn de profesionalism, intrucat programul de guvernare este dificil de pus in aplicare, iar unii dintre cei care conduc ministere pot face performanta."Este un semn de profesionalism, pentru…

- Darius Valcov sustine ca informatiile care au aparut despre el in spatiul public, potrivit carora ar fi eminenta cenusie a Guvernului sau ca ar conduce din umbra Executivul sunt onorante, insa sunt doar partial adevarate."Sunt onorante, parțial sunt adevarate, parțial nu. Guvernul e condus…

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, va fi nevoit sa lase deoparte marti treburile de la Guvern pentru a putea ajunge la Targu Jiu, el fiind asteptat la Tribunalul Gorj in dosarul de coruptie in care este in...

- In contextul vizitei oficiale in Sultanatul Oman, prim ministrul Romaniei, doamna Viorica Dancila, a participat luni, 5 noiembrie 2018, la ceremonia de inaugurare a Ambasadei Romaniei de la Muscat.Deschiderea misiunii diplomatice din Sultanatul Oman reprezinta o concretizare pragmatica a actiunilor…

- "Sunt presedintele PSD Sibiu, dar fac parte in acelasi timp si din Guvernul PSD condus de doamna Viorica Dancila. Asa ca rolul meu este, inainte de toate, sa imi adun oamenii la o masa rotunda si impreuna sa luam o decizie. La PSD majoritatea a decis intotdeauna, la PSD Sibiu echipa este la fel de…

- Valeriu Matei, fostul viceprimar al Slatinei in perioada in care Darius Valcov era primar, lanseaza un atac la adresa fostului ministru, susținand ca reacțiile acestuia sunt cauzate de apropierea momentului in care ar putea fi condamnat."Valcov a luat-o razna! Citeste si Gabriela Firea,…

- Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, este in centrul unui imens scandal, dupa ce a publicat, pe o rețea de socializare, fișa medicala a lui Sandu Matei – protestatarul #Rezist care a devenit cunoscut opiniei publice prin lovirea unui batran in anul 2017.Un om politic a facut…