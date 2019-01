Consilierul premierului pe probleme economice, Darius Valcov, a catalogat drept "inventie" scenariul unei "cote de 10%" in materie de disponibilizari in sistemul public, dar a precizat ca se fac analize in ceea ce priveste reorganizarea si functionarea in parametri cat mai buni a unor institutii.



"Este o inventie, nu exista asa ceva, nicio cota de 10% pe sistem public. Este foarte adevarat ca se fac analize pe institutii publice in ceea ce priveste reorganizarea si functionarea in parametri cat mai buni a unor institutii, dar asta nu inseamna ca, automat, la toate trebuie ca o parte…