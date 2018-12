Vâlcov, despre remanieri: Este un semn de profesionalism Consilierul premierului, Darius Valcov, a declarat duminica, la Antena 3, ca remanierile de ministri facute de coalitie de la preluarea guvernarii sunt un semn de profesionalism.



Intrebat cum comenteaza faptul ca au fost schimbate trei guverne si ca multi ministri au fost remaniati de cand PSD-ALDE a preluat puterea si daca acesta este un semn de competenta sau unul de slabiciune, Vilcov a spus "este un semn de profesionalism".



"Este un semn de profesionalism, pentru ca acest program de guvernare este o piatra de incercare extrem de grea. Nu este un program de guvernare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

