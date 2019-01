Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Interne vrea sa interzica folosirea telefonului mobil sau a tabletei in timpul mersului. Cei care nu vor respecta prevederile risca amenzi de pana la 2.900 de lei, și șase puncte de penalizare, așa cum reiese dintr-un proiect de lege supus dezbaterii publice. Proiectul MAI ii vizeaza in…

- Ministerul de Interne vrea sa interzica folosirea telefonului mobil sau a tabletei in timpul mersului. Cei care nu vor respecta prevederile risca amenzi de pana la 2.900 de lei, și șase puncte de penalizare, așa cum reiese dintr-un proiect de lege supus dezbaterii publice. Proiectul MAI ii vizeaza in…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca proiectul bugetului de stat a fost finalizat, la nivelul ministerului de resort, urmand acum sa fie discutat in coalitia de guvernare. "Cand vine Parlamentul din vacanta va gasi proiectul de buget realizat, propus. Am facut calcule,…

- Darius Valcov, consilier al premierului privind problemele economice, susține ca omul de afaceri George Soros este ”papușarul” fostului premier Dacian Cioloș,Vacov a facut referire la interese economice pe care le-ar avea George Soros in Romania, mentionand ca acesta vede tara noastra ca pe…

- „Ma cunoasteti?”, primul serial filmat in intregime in Alba Iulia, a revenit la finalul lunii octombrie cu episodul 3. Episodul poate fi vazut mai jos (textul continua, dupa video). Serialul pilot este realizat cu o echipa de 30 de tineri din oraș, majoritatea liceeni. Acesta are un puternic mesaj…

- Procurorul general Augustin Lazar spune ca ministrul de Justiție, Tudorel Toader a prezentat in precizarile publicate, miercuri, pe pagina de Facebook un document semnat de alt procuror pe nume Lazar. Augustin Lazar sustine ca, prin aceasta informatie transmisa in spatiul public, ministrul Justitiei…