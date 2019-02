Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va discuta cu Banca Nationala a Romaniei pentru ca aceasta sa schimbe modul de calcul al ROBOR sau chiar sa elimine acest indicator, cu scopul ca taxa bancara sa devina inofensiva, a declarat Darius Valcov pentru Bloomberg.

- Guvernul vrea ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) sa schimbe radical modul in care ROBOR este calculat sau poate chiar sa-l elimine, a declarat, pentru Bloomberg, consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov.Citește și: Confruntare directa intre Isarescu și Teodorovici: prima intalnire,…

- Guvernul va discuta cu Banca Nationala a Romaniei pentru ca aceasta sa schimbe modul de calcul al ROBOR sau chiar sa elimine acest indicator, pentru ca taxa bancara sa devina inofensiva, a declarat Darius Valcov pentru Bloomberg.

- ​Dupa circa doua ore și jumatate de discuții aprinse, întâlnirea Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențiala (CNSM) s-a încheiat prin semnarea unui armistițiu de doua saptamâni, perioada în care va fi decisa soarta taxei pe activele bancare. Potrivit informațiilor…

- Ministerul Apararii a trimis miercuri o plangere prealabila lui Klaus Iohannis in scandalul Armatei, urmand ca Guvernul sa atace in contencios administrativ decretul președintelui privind prelungirea mandatului generalului Nicolae Ciuca, au declarat surse politice pentru știripesurse.ro.Presedintele…

- Odonanta de urgenta ce va cuprinde zeci de masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice pentru anul 2019 a fost publicata sambata in Monitorul Oficial, la mai bine de o saptamana de la adoptare. In 21 decembrie, in ciuda numeroaselor critici si atentionari venite din partea…

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a declarat ca Guvernul nu urmareste sa bani de la banci prin "taxa pe lacomie", ci vizeaza o scadere a ratelor romanilor cu 10-15%. "Daca trec de 1,5 %, noi le punem o taxa, se cheama de lacomie, cu cat te lacomesti sa ai acest ROBOR mai mare,…

- Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, a dat asigurari joi ca la buget sunt bani pentru salarii si pensii, aratand ca in ultimii doi ani veniturile statului au crescut cu aproape 25%.