Vâlcov: Care este ministrul care scapă de orice remaniere Intrebat cum comenteaza faptul ca au fost schimbate trei guverne si ca multi ministri au fost remaniati de cand PSD-ALDE a preluat puterea si daca acesta este un semn de competenta sau unul de slabiciune, Vilcov a spus "este un semn de profesionalism".



"Este un semn de profesionalism, pentru ca acest program de guvernare este o piatra de incercare extrem de grea. Nu este un program de guvernare obisnuit, pe care zi de zi l-am vazut si l-am aplicat la fiecare patru ani. Daca va amintiti sau daca ne dam in spate 28 de ani, cred ca este singurul program de guvernare despre care chiar… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

