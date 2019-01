Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul pentru 2019 a fost construit pe un curs sub 4,7 lei/euro, a declarat luni la Romania TV Darius Valcov, consilier al premierului, potrivit mediafax. Valcov spune ca evoluția cursului din ultima perioada, cand leul a avut opt zile la rand minime istorice, este artificiala. „Toata…

- Consiliul Concurentei a declansat o analiza asupra evolutiei ROBOR din momentul în care guvernul a introdus Ordonanta de Urgenta 114/2018, care instituia si asa-numita "taxa pe lacomie" a declarat, luni, pentru Agerpres, presedintele Consiliului

- Consiliul Concurentei a declansat o analiza a nivelului ROBOR din ultima perioada, avand in vedere fluctuatia indicatorului dupa aparitia, la finele anului trecut, a Ordonantei de Urgenta 114/2018, a declarat, luni, pentru AGERPRES , presedintele...

- Senatorul PNL Florin Citu sustine ca romanii vor avea parte de masuri si buget de austeritate, in acest an, Romania fiind oficial in criza. "Stim cu totii ca mint si manipuleaza. In fiecare zi se duc in emisiuni platite unde prezinta date false incercand sa acopere criza prin care trece economia",…

- Ministerul Justitiei a formulat 72 de observatii la Ordonanta “Valcov - Teodorovici” !!!!! 72 !!!!Consiliul Economic si Social ( patronate , sindicate si ong-uri) au dat in unanimitate aviz negativ! Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei ( principalii investitori si contribuabili la Bugetul…

- Cei mai mulți dintre cei peste 7,19 milioane de romani cu pensii private obligatorii contribuie de mai bine de 5 ani la pilonul II de pensii și, daca ordonanța anunțata de Teodorovici și Valcov intra in vigoare, ar putea sa-și retraga banii acumulați, minus un comision de retragere de 2%. Peste 81%…

- Senatorul PNL Florin Citu afirma ca Guvernul va adopta in sedinta de miercuri (care nu a fost anuntata inca oficial) o ordonanta de urgenta care va dinamita tot sectorul privat. Potrivit acestuia, ordonanta are peste 60 de articole, iar fiecare articol aduce o noua taxa pentru toate sectoarele…

- Senatorul PNL Florin Cițu iese la atac dupa ce Ministerul Finanțelor a prezentat cifrele celei de-a doua rectificare bugetara.„Teodorovici recunoaste. A mintit- DEZASTRU la Buget. Bugetul pentru 2018 a fost construit cu venituri de 287 miliarde lei.La rectificarea din septembrie,…