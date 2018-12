Stiri pe aceeasi tema

- Darius Valcov, consilierul premierului Dancila, a lansat, intr-un interviu la Antena 3, o serie de atacuri la adresa comisarului european Corina Crețu, a președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, acuzand, totodata, Bruxelles-ul ca adopta un dublu standard cand vine vorba despre Romania.…

- Europarlamentarul Maria Grapini a cerut explicatii Comisiei Europene pentru existenta in continuare a mecanismului de cooperare si verificare pentru tara noastra, informeaza Antena3.ro.Citește și: INCIDENT la Alba Iulia! Premierul Dancila și delegația guvernamentala, HUIDUIȚI: 'Nenorocitilor,…

- Cu ocazia unui Summit important intre Uniunea Europeana și Africa de Sud, care a avut loc la Bruxelles, președintele Comisiei Europene a șocat cand și-a facut apariția incalțat cu doi pantofi de culori diferite! La intrarea in sala o consiliera a președintelui Juncker a observat incidentul…

- Ministrul de Interne al Italiei si lider al extremei drepte italiene Liga, Matteo Salvini, a declarat sâmbata ca Executivul tarii va continua sa-si apere bugetele generale pentru 2019, deoarece "sunt bune", în pofida calificativelor agentiilor de rating si a preocuparilor Comisiei…

- Premierul Viorica Dancila susține la intalnirile cu președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker și prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, i s-a reiterat nevoia de unitate politica interna și o mai buna relație cu președintele Klaus Iohannis, in așa fel incat la Bruxelles,…

- Fostul șef ANAF, Gelu Ștefan Diaconu, reacționeaza dupa ce premierul Dancila a ratat intalnirea cu seful Comisiei Europene. Diaconu afirma ca Jean Claude Juncker „a dat un semnal de o gravitate nemaiintalnita in istoria diplomației U.E.” prin refuzul de a o intalni pe „unealta Infractorului Național,…

- Premierul Viorica Dancila il va intampina luni pe președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, la aeroport, informeaza Antena3, care citeaza surse politice.- in curs de actualizare

- Intrebata la Topoloveni daca a discutat cu Jean-Claude Juncker in ultima perioada, asa cum a anuntat presedintele PSD, Liviu Dragnea, Viorica Dancila a precizat: "Cu domnul Juncker nu am vorbit inca. (...) Am avut o vizita in Spania, unde m-am intalnit cu omologul meu spaniol, dar si cu regele…