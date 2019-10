Vâlcea: "Ziua porţilor deschise" la pompieri, duminică, de Ziua internaţională pentru reducerea riscului dezastrelor Reprezentantii ISU Valcea au anuntat ca va fi organizata, in intervalul orar 9,00-12,00, "Ziua portilor deschise" la unitatea din municipiul resedinta, prilej cu care vor fi prezentate publicului larg autospecialele de interventie din dotarea salvatorilor, pompierii urmand sa le furnizeze celor prezenti si informatii despre ce trebuie facut in cazul unui dezastru natural. Ziua internationala pentru reducerea riscului dezastrelor este marcata in intreaga lume pe 13 octombrie, in urma unei rezolutii ONU din decembrie 2009, scopul ei fiind acela de a promova o cultura globala de reducere… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

