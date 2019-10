Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii aflați in timpul executarii atribuțiilor de serviciu, au observat un tanar care avea un comportament suspect și care avea asupra lui un ștreang confecționat din cablu, cu intenția de a se sinucide. Aceștia au intervenit pentru a stopa intenția de suicid, au purtat discuții cu tanarul, l-au…

- Un tanar care a incercat, in urma cu putin timp, sa se sinucida a fost salvat de jandarmii valceni. Incidentul s-a petrecut pe Podul Vinerii Mari din centrul municipiului Ramnicu Valcea. Tanarul avea asupra lui un ștreang confecționat din cablu Jandarmii aflați in timpul executarii atribuțiilor de serviciu,…

- O femeie romanca, in varsta de 43 de ani, domiciliata in Italia, in Torre Pellice, langa Torino, a vazut un italian in varsta de 42 de ani care dorea sa se sinucida. Incidentul a avut loc seara trecuta. Femeia a vazut un incendiu in interiorul unei mașini, iar cand s-a uitat mai bine, l-a vazut pe șofer…

- Ieri, 13 august a.c., la ora 23.14, un echipaj de poliție a fost solicitat in localitatea Babașești intrucat un barbat, de 32 de ani, ar fi fost agresat fizic de catre o alta persoana. Patrula de siguranța publica din cadrul Secției Poliție Rurala Satu Mare ajunsa in localitatea Babașești, in curtea…

- Un barbat din Botosani care anuntase ca se va sinucide a fost gasit si salvat de politisti, la scurt timp dupa ce disparitia sa a fost sesizata prin Serviciul unic pentru apeluri de urgenta 112, au anuntat, joi, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, scrie Agerpres. Potrivit…

- La 29 iulie 1848, pe locul actualului Parc Zavoi al municipiului, locuitorii din Ramnicu Valcea intonau cantecul ”Desteapta-te, romane”, sub conducerea lui Anton Pann, pe muzica compusa de acesta si pe versurile poetului transilvanean Andrei Muresanu, ceea ce a reprezentat prima intonare, intr-un cadru…

- Un barbat, in stare de ebrietate, a vrut, pe la 02.30, sa vada cam cu cum e cu apa marii, noaptea, mai ales dupa ce bause ceva mai mult.Avand curaj s a avantat in larg, in apa marii, la Vama Veche, incercand sa starneasca invidia vamaiotilor.Numai ca nu a fost sa fie si doar putin a lipsit sa nu fie…

- Mai mulți timișoreni care se aflau in Piața Libertații, situata in centrul orașului, au fost „gazați” de doi angajați ai firmei de dezinsecție care au inceput sa stropeasca cu substanțe pentru combaterea insectelor fara a-i avertiza, lasand in urma lor o ceața densa.Incidentul a avut loc in…