Vâlcea: Un bărbat din Zătreni a murit electrocutat Potrivit acestora, barbatul ajuta impreuna cu alte persoane la montarea scenei sub o linie de inalta tensiune in momentul in care s-a curentat. El a fost gasit de echipajele medicale SUMURD si SAJ, care au fost trimise la locul accidentului, in stop cardio-respirator, fiind declarat decedat dupa ce s-a incercat mai bine de o jumatate de ora resuscitarea lui. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

