Potrivit sursei citate, masura controlului judiciar pentru cei trei tineri va fi valabila pana pe 15 iulie, pe numele celor trei fiind pusa in miscare actiune penala pentru lovire, amenintare si tulburare a ordinii si linistii publice. 'Din probatoriul administrat pana in prezent a rezultat ca in seara zilei de 08.06.2019, in jurul orei 19.20, persoanele vatamate I. V. si I. I. O. (tata si fiu), in timp ce se aflau in zona unui magazin din comuna Racovita, sat Copaceni, judetul Valcea, au fost agresate fizic de catre inculpatii Furdui Ion Elvis, Ursu George Fernando si F. I. C. (minor), conflictul…