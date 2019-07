Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Sacele, s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost depistat conducand sub influența unor substanțe psihoactive Șoferul, in varsta de 30 ani, a fost oprit pentru control pe str. Soarelui din Stațiunea Poiana Brașov. Testat cu aparatul DrugTest, rezultatul a fost pozitiv. In consecința, conducatorul…

- Un tanar din Suceava a fost prins de politistii din Lehliu Gara conducand pe drumurile publice cu permisul suspecdat. Conform politistilor, soferul mai fusese depistat in trafic fara permies de inca 12 ori.

- La data de 12 iulie a.c., polițiști din cadrul Politiei Municipiului Motru au depistat in trafic, pe D.N. 67 Motru, un barbat, de 40 de ani, din municipiul Ramnicu Valcea, județul Valcea, in timp ce conducea un autoturism inmatriculat in Polonia, fara a poseda permis de conducere. In noaptea…

- Un sofer de 45 de ani beat crita a fost oprit in timp ce conducea pe contrasens pe strada Columna din Capitala. Dupa ce a observat inspectorii de patrulare, conducatorul auto a inceput manevra de mers cu spatele. " Dati eu sa va ajut... - Da-i pace....- Norma admisibila 0.

- Duminica, 16 iunie 2019, pe DN 67, intre Ramnicu Valcea și Horezu, pe raza comunei Bunești a avut loc un accident rutier! Șoferul unui autoturism de teren ar fi adormit la volan, a pierdut controlul direcției de mers, a ieșit in afara carosabilului și s-a izbit de un stalp. Conducatorul auto, in varsta…

- Soferul unui microbuz ce transporta calatori a fost depistat ca se afla la volan sub influenta alcoolului, in timp ce circula pe DN 39, dinspre Mangalia catre Constanta, acesta fiind amendat cu 2.900 de lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru 90 de zile, a informat Inspectoratul…

- Astazi, in jurul orei 7, politisti din cadrul Serviciului Rutier Constanta, actionand in baza planului Truckamp;Bus au oprit pentru control un microbuz de transport persoane, pe DN 39, care circula dinspre Mangalia catre Constanta.In urma testarii soferului cu aparatul etilotest a rezultat o valoare…

- Cursa de infarct pe o sosea din Bucuresti. Soferul unui autobuz a semanat panica dupa ce a lovit patru masini si s-a oprit intr-un bloc de locuinte. Patru oameni au fost raniti, inclusiv soferul de la Societatea de Transport in comun. Acesta suferea de diabet si cel mai probabil a intrat in coma la…