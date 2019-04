Conducerea Sindicatului Personalului din Invatamantul Preuniversitar (SPIP) Valcea a anuntat, luni, ca va demara in instanta peste 100 de actiuni in vederea recalcularii mai multor sporuri si gradatii acordate cadrelor didactice din judet.



Potrivit liderilor sindicalistilor din invatamantul valcean, aceste sporuri, intre care si cel de dirigentie si cel de zona, ar fi fost calculate gresit, fiind in neconcordanta cu legislatia actuala in domeniul salarizarii.



"Ne vedem nevoiti sa demaram o noua actiune in instanta dupa ce am epuizat si chiar am obosit solicitand Ministerului…