Potrivit acestuia, investitia consta in valorificarea izvoarelor cu apa sarata descoperite in localitatea valceana, printre altele, in jurul acestei resurse urmand sa fie construite bazine interioare si exterioare cu apa sarata sau dulce, spatii destinate relaxarii si derularii procedurilor specifice de fizioterapie, precum si spatii de cazare.



"Am pornit pe acest drum alaturi de Adrian Cosac, primarul comunei Vladesti. Ne-am dorit mult si am muncit alaturi de colegi si astazi va dau inca o veste buna: Compania Nationala de Investitii va finanta dezvoltarea unui Complex de servicii…