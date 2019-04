Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Ramnicului, Mircia Gutau, prin avocatul sau, Octavian Fieroiu, a deschis vineri actiune in instanta impotriva statului roman, solicitand daune morale si materiale pentru "suferinta si umilinta" la care ar fi fost supus in cei peste 12 ani in care a fost implicat in procese. Avocatul…

- Firma Wild Boar Club, controlata de Ion Tiriac, a fost data in judecata de Directia Silvica Bihor, care sustine ca societatea ocupa abuziv domeniul de peste 1.000 de hectare de padure de la Balc (judetul Bihor) incepand din 2015 si ii solicita despagubiri de 1,7 milioane de lei

- 169 de organizatii din 19 tari au dat in judecata Danske Bank, cea mai mare banca din Danemarca, solicitand despagubiri in valoare de 475 milioane de dolari. Banii sunt ceruți pentru pierderile suferite din cauza scandalului de spalare de bani vizand tranzactii suspecte in valoare de 200 miliarde…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a fost condamnata de o instanta a Judecatoriei Hateg la plata unor despagubiri morale si materiale de peste 410.000 de euro unei femei care si-a pierdut bratul stang in statia CFR Subcetate, din judetul Hunedoara, in urma unui accident de tren ce a avut loc in…

- Johnny Depp o acuza pe fosta lui sotie, Amber Heard, ca la doar doua luni de la casatorie, a fost inselat cu miliardarul Elon Musk. De asemenea, actorul a dat-o in judecata pentru defaimare si acuzatii false de abuz!

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție Constanța au anunțat recent trimiterea in judecata a incupatului Peter Attila Racz. Noile acuzații vizeaza tot fapte de «evaziune fiscala», cu un prejudiciu adus bugetului de stat de peste 31 milioane de euro! Bihorean la origine, Peter Attila Racz a fost…

- Protestatarul Marian Moroșanu, poreclit "Ceaușescu", a depus, miercuri, la Judecatoria Sectorului 3, o cerere de chemare in judecata a liderului PSD Liviu Dragnea, caruia ii cere daune morale de 45.000 de lei pentru ca i s-a adresat cu apelativul de "Securila", scrie Mediafax.Potrivit cererii…

- Carey, una dintre cele mai bine platite cantarete din lume cu 200 de milioane de discuri vandute si cu melodii celebre precum "We Belong Together", solicita daune de cel putin 3 milioane de dolari de la Lianna Azarian. Ea a cerut si un rodin de restrictie care sa o impiedice pe fosta asistenta sa…