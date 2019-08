Vâlcea: Praznic la Mânăstirea Hurezi de ziua Sfinţilor Martiri Brâncoveni; Sfânta Liturghie va fi oficiată de mitropolitul Olteniei Reprezentantii Arhiepiscopiei Ramnicului au anuntat ca Sfanta Liturghie de anul acesta va fi savarsita de Inaltpreasfintitul Irineu, arhiepiscop al Craiovei si mitropolitul Olteniei, impreuna cu Inaltpreasfintitul Varsanufie, arhiepiscopul Ramnicului.



Cu aceasta ocazie, credinciosii vor putea sa se inchine si la moastele domnitorului Constantin Brancoveanu, aduse in urma cu cinci ani la cea mai vestita ctitorie a sa si locul unde ar fi vrut sa fie inhumat.



Domnitorul Constantin Brancoveanu a fost decapitat pe 15 august 1714, la Constantinopol, impreuna cu cei patru fii ai

Sursa articol: dcnews.ro

