- Circa 400 de salariati ai combinatului chimic Oltchim, atat de la Ramnicu Valcea, cat si de la Divizia Bradu din Pitesti, au fost disponibilizati, cu acordarea de salarii compensatorii, ei urmand sa-si incheie activitatea in luna februarie, potrivit liderului de sindicat Ion Radu. Ion Radu a…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta interdictii de circulatie pe DN 7, de Craciun si Anul Nou, pentru masinile cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane. Restrictiile se aplica pe timpul…

- Zeci de salariati ai combinatului chimic Oltchim Ramnicu Valcea au intrat, miercuri, in greva foamei, ei cerand respectarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca in cazul disponibilizarii. Protestul a fost declansat in jurul orei 14.00, in fata pavilionului administrativ…

- Centrele de Relatii cu Clientii ale Grupului CEZ in Romania nu vor avea program de lucru cu publicul in data de 30 noiembrie 2018, reluandu-ti activitatea in data de 3 decembrie 2018. Conform reglementarilor in vigoare in domeniul muncii, data de 30 noiembrie, ziua sarbatoririi Sfantului Apostol Andrei…

- Reprezentantii Asociatiei Pro Infrastructura spun ca marcajele de pe DN 7 Pitesti - Ramnicu Valcea sunt vechi si sterse, iar in conditii de vreme nefavorabila, pe timp de noapte, calatoria pe acest drum devine "o adevarata loterie".

- Trei salariati de la o societate comerciala de pe Platforma Chimica din Ramnicu Valcea s-au intoxicat, vineri seara, cu glicol, unul dintre ei fiind in stare de inconstienta, anunta reprezentantii ISU Valcea, informeaza Agerpres.Potrivit acestora, cei trei executau procesele tehnologice de…

- Constantin-Bogdan Matei s-a nascut la 26 octombrie 1980 la Ramnicu Valcea. A studiat la Grupul Scolar "Henri Coanda" din Ramnicu Valcea (1995-1999), apoi la Colegiul Universitar de Maiestrie Sportiva - Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu (1999-2002). Absolvent al Facultatii de Educatie fizica si Management…

- ♦ Premierul Viorica Dancila a anuntat ieri ca majorarea salariului minim de la 1.900 de lei la 2.080 de lei brut lunar se va aplica de la 1 decembrie 2018 sau de la 1 ianuarie 2019, nu mai devreme ♦ In conditiile in care peste 2 milioane de angajati din totalul celor 3,5 milioane de angajati din mediul…