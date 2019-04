Stiri pe aceeasi tema

- Parcul acvatic de la Calimanesti, cunoscut si ca "Mirajul Oltului", va fi deschis saptamana viitoare, in Joia Mare, a anuntat presedintele Consiliului Judetean (CJ) Valcea, Constantin Radulescu, potrivit Agerpres. Acesta a precizat ca joi, in sedinta ordinara a forului judetean, au fost votate…

- Joia viitoare se da ordinul de incepere al lucrarilor la Insula de Agrement. Investiția va fi terminata de SSPM Bacau, dupa exact 4 ani de cand a fost semnat contractul de modernizare al insulei. Intre timp, fondurile europene s-au pierdut, urmand... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Polițiști din cadrul Poliției orașului Calimanești au depistat o minora de 13 ani, plecata de acasa in urma cu cateva zile. Fata a fost redata in siguranța familiei. Polițiștii au fost sesizați in noaptea de 16 martie de un barbat ...

- Primaria Cluj-Napoca a stabilit câștigatorul licitației de proiectare și execuție pentru noul parc Între Lacuri. „Am stabilit si câstigatorul licitatiei de proiectare si executie pentru noul parc Între Lacuri. Urmeaza sa se semneze contractul, urmeaza si aici…

- Consiliul Judetean (CJ) Cluj a identificat terenul pe care va fi construit viitorul Spital Pediatric Monobloc din Cluj-Napoca, unitate medicala ce va deservi pacienti din regiune si va avea 700 de paturi. Investitia urmeaza sa fie finalizata in doi ani de la semnarea contractului de executie. Este…

- Cel mai mare proiect turistic si de agrement din judetul Valcea, numit „Mirajul Oltului“, a fost finalizat dupa mai bine de sase ani de la demararea lucrarilor si dupa 11 ani de la aprobarea investitiei.

- In timp ce Consiliile Judetene din judetele vecine semneaza contracte de finantare europeana pentru reabilitarea unor cule emblematice (http://www.jurnalulolteniei.ro/2017/08/04/cula-din-brabova-a-primit-finantare-europeana/ ), CJ Valcea uita de cea mai veche cula din Romania (https://www.indiscret.ro/2019/01/23/valcea-s-a-pus-lacatul-pe-cea-mai-veche-cula-muzeu-din-romania/?fbclid=IwAR1RteJ3IjbZtucTsf0m7BJ6ixd_CuRk8EV40BXkMZoNcbhpR2-9Qd1OQ4o…

- Luni, 21 ianuarie 2019, Presedintele Consiliului Judetean Valcea, Constantin Radulescu, s-a intalnit, la sediul institutiei, cu reprezentantii conducerii „La Provincia”. Intalnirea se inscrie intr-un program amplu de colaborare si intalniri cu reprezentati ai conducerilor institutiilor, unitatilor administrativ-teritoriale…