- Drumul comunal care face legatura intre comunele Slatioara si Vaideeni s-a rupt, joi dimineata, in urma unei alunecari de teren care s-a produs in zona din cauza precipitatiilor din ultimele zile, circulatia rutiera intre cele doua localitati fiind intrerupta, au informat reprezentantii Inspectoratului…

- Drumul comunal care face legatura intre comunele Slatioara si Vaideeni s-a rupt, joi dimineata, in urma unei alunecari de teren care s-a produs in zona din cauza precipitatiilor din ultimele zile, circulatia rutiera intre cele doua localitati fiind intrerupta, au informat reprezentantii Inspectoratului…

- Sase persoane au ajuns la spital, miercuri dimineata, dupa ce microbuzul in care se aflau a cazut intr un sant cu o adancime de 3 metri pe DN 1A, in comuna Magurele, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Prahova citati de Agerpres.roPotrivit sursei citate, in microbuz…

- Trei echipaje de pompieri si unul de la SMURD intervin luni, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un bloc de noua etaje, din comuna Selimbar, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, Cristina Criveanu. Potrivit sursei citate, focul…

- Pompierii militari intervin cu trei autospeciale pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit luni dimineata la acoperisul unui camin de nefamilisti din orasul Murfatlar, in care locuiesc cel putin 25 de persoane, informeaza un comunicat de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Incendiu in comuna Chiajna, judetul Ilfov Foto: Arhiva/ IGSU. Pompierii actioneaza, la aceasta ora, cu 20 de autospeciale în comuna Chiajna, din judetul Ilfov, pentru a stinge un incendiu de la mansarda unui bloc cu trei etaje. Potrivit reporterului RRA Alexandru Lancuzov, echipe de…

- Doua autoturisme s-au ciocnit frontal, iar apoi una dintre masini s-a rasturnat, traficul in zona fiind blocat pe sensul de mers catre Brasov. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, Raluca Vasiloae, doua autoturisme s-au ciocnit frontal. In urma…

- Aproximativ 30 de persoane au fost evacuate miercuri seara in urma unui incendiu petrecut la subsolul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Satu Mare, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Somes Satu Mare, Adriana Pop. Potrivit acesteia, incendiul…