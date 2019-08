Vâlcea: O asociaţie pentru mediu a iniţiat demersurile pentru ca 'Oltenia de sub munte' să devină geoparc UNESCO O asociatie pentru protectia mediului din comuna Costesti a anuntat, joi, ca a inceput demersurile pentru obtinerea statutului de geoparc UNESCO pentru partea din judetul Valcea a zonei cunoscute sub denumirea de "Oltenia de sub munte". Reprezentantii Asociatiei Kogayon au precizat ca aceasta zona se intinde pe o suprafata de cateva zeci de mii de hectare situate pe teritoriul a sase localitati din Valcea, conducerile administrative ale acestor localitati fiind de acord sa sprijine demersurile. "Partea valceana a 'Olteniei de sub munte' are peste 60.000 de hectare si este situata pe teritoriul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

