- Autoritatile din Prahova au luat decizia de "ucidere preventiva" a porcilor domestici din mai multe gospodarii din satele Olarii Vechi si Puchenii Mosneni, in incercarea de a limita raspandirea virusului care provoaca pesta porcina africana, in contextul in care tocmai au fost confiormate oficial inca sase…

- Pana acum 55 de porci din gospodariile oamenilor din localitatea Carja au fost sacrificați, dupa ce un polițist de frontiera a transportat pe ascuns o scroafa cu purcei din zona Carja in orașul in care locuiește. Al doilea polițist de frontiera este banuit și de infectarile din localitatea Ranzești,…

- Autoritatile buzoiene sunt in alerta din cauza pestei porcine africane. Intruniti in sedinta pentru a decide masuri menite sa previna raspandirea virusului, membrii Comitetului Local pentru Combaterea Bolilor au luat in discutie uciderea in masa a porcilor.

- Centrul Local de Combatere a Bolilor Maramureș s-a reunit in ședința extraordinara și a completat ca urmare a Deciziei nr.1/2019 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența Maramureș, planul de masuri pentru eradicarea pestei porcine africane la mistreți in zonele afectate și neafectate…

- In urma confirmarii apariției a doua focare de pesta porcina africana la porcii din doua gospodarii in satul Sanpetru German, comuna Secusigiu, Florentina Horgea Prefectul Județului Arad, a convocat Centrul Local de Combatere a Bolilor, in calitate de președinte al acestuia. In cadrul ședinței au fost…

- 'Ma preocupa foarte mult acest lucru, motiv pentru care chiar astazi (luni, n.r.) am dat drumul la o scrisoare catre ministrul (Agriculturii n.r.) din Vietnam sa il rog sa intram cu cativa cercetatori din Romania, foarte bine pregatiti, sa mearga la grupa de cercetatori din Vietnam sa colaboreze…