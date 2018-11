Stiri pe aceeasi tema

- SC STRABAG SRL va efectua lucrari de intreținere curenta la partea carosabila cu mixtura asfaltica calda pe DN7 km 199+650, Valea Oltului, in apropiere de Carligul Mic, respectiv DN 7A km 67+000 – 69+000, Vidra.

- Lucrari de frezare si colmatare se desfașoara miercuri pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, fiind impuse restrictii. Șoferii sunt sfatuiți sa reduca viteza, potrivit Mediafax. Potrivit Centrului Infotrafic, pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, circulatia rutiera este restrictionata pana…

- Administratia de Apa Bazinala Olt a semnat acum o luna un contract in valoare de 1.082.869 de lei cu firma Cazicom din Baile Olanesti – Valcea in vederea refacerii digurilor distruse de viituri, pe Olt, in aceasta vara.

- Consiliul Județean Alba efectueaza lucrari de intreținere pe drumul județean 107V, ce leaga Sanmiclauș de Alecuș și pana la intersecția cu DJ107D, localitați din comuna Șona. Comuna Sona este situata in partea nord-estica a judetului Alba, pe valea Tarnavei Mici la o distanta de 53 km de municipiul…

- Astazi, se vor va efectua lucrari de intreținere curenta la partea carosabil cu mixtura asfaltica calda pe DN7 167+823, raza localitații Budești, respectiv DN 7A km 61+000 – 63+000, Voineasa – Vidra.

- Astazi se efectueaza lucrari de intreținere curenta cu mixtura asfaltica calda pe DN7 la km 163+500m si km 164+500m, Dealul Negru, respectiv km 186+000 – 187+000, pe raza localitații Gura Vaii. Soferii sunt rugati sa circule prudent si sa respecte ...

- Lucrari de frezare, asfaltare și reparații au loc joi pe Autostrada A2 București – Constanța, pana la ora 17.00. Șoferii sunt sfatuiți sa reduca viteza și sa fie atenți la volan. Centrul Infotrafic...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane sfatuieste conducatorii auto care se deplaseaza pe centura municipiului Sibiu (autostrada A1, sensul catre Sibiu) sa ruleze cu prudenta sporita si sa manifeste disciplina in trafic, intrucat pe tronsonul kilometric 252 – 251 se executa…