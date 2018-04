Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic informeaza ca porturile din Constanța au fost inchise duminica dimineața ca urmare a vantului puternic. Restricții de trafic sunt in vigoare pe drumurile din mai multe județe, iar o parte din traficul feroviar este blocat in judetul Dambovita din cauza unor alunecari de teren. Centrul…

- Dupa ce precipitatiile au reactivat alunecarile de teren din comuna Golesti – Valcea, astazi la fata locului s-a prezentat o comisie de evaluare formata din experti de la Bucuresti, reprezentanti ai Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta, ai Prefecturii si ai primariei locale. Patru gospodarii…

- Noi probleme la Autostrada Sebeș-Turda. Au aparut alunecari de teren pe lotul 4, care inca nici nu a fost deschis circulației. O porțiune din malul de susținere a luat-o la vale, iar muncitorii fac eforturi pentru a stabiliza pamantul.

- Sase familii au fost evacuate la Glodeni, opt case sunt in pericol de a se darama, un drum comunal este impracticabil, o conducta de apa s-a fisurat, iar reteaua electrica a fost afectata din cauza alunecarilor de teren, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Doua comune din judetul Gorj, Turcinesti si Rosia de Amaradia, se confrunta cu alunecari de teren. Astfel, o alunecare de teren s-a reactivat in comuna Turcinesti, de langa Targu Jiu. Primarul localitații a informat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta ...

- Excesul de umiditate inregistrat in ultima perioada a condus la reactivarea unei alunecari de teren in comuna Golesti, sat Blidari, aflata in evidenta comitetului local și a celui judetean pentru situatii de urgenta inca din anul 2010. Primele semne de ...

- Doua comune din judetul Gorj, Turcinesti si Rosia de Amaradia, au fost afectate de alunecari de teren produse in urma precipitatiilor si a incalzirii vremii, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Prefecturii, Corina Belteu. La Turcinesti a fost afectat drumul comunal 148 Cartiu-Horezu,…

- Comuna Vintileasca si partial comuna Jitia, din judetul Vrancea, sunt izolate in urma reactivarii unei alunecari de teren mai vechi care a afectat inclusiv Drumul National 2 N. Potrivit autoritatilor locale, in Vintileasca ar fi circa 2.130 de locuitori izolati iar in Jitia 1.400, scrie NEWS.RO.Citeste…

- Comunele Jitia și Vintileasca au ramas fara curent electric din cauza unei alunecari de teren care a dislocat un stalp de tensiune. Conform unor martori, alunecarea este atat de grava incat efectiv se vad copacii cum aluneca din padure. Satenii se tem ca din aceasta cauza ar putea fi blocat și…

- Dupa situatia critica din comuna Valeni Dambovita, unde o alunecare de teren a distruse 14 case, trei familii fiind evacuate, acum, pamantul instabil pune in pericol un sat intreg din comuna Glodeni.

- Ministerul Educatiei Nationale a anuntat ca au fost ssupendate cursurile in doua scoli din judetul Alba, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, vineri. In tara, in aceeasi situatie sunt scoli din Argeș (19), Braila (4), Vrancea (4), Galați (3), Vaslui (3), Mehedinți (2) și Valcea (1). Potrivit MEN,…

- Zapada abundenta din ultimele 12 ore a facut ca astazi, 23 martie, in judetul Valcea sute de consumatori sa ramana fara curent electric, scoala dintr-o localitate sa fie inchisa si sa se inregistreze o serie de alunecari de teren. A fost instituit Cod galben de ninsori in tot judetul, pana la ora 15.00.

- Cursurile au fost suspendate, vineri, in comuna Pausesti, din cauza ninsorii abundente, care a provocat probleme si in alimentarea cu energie in localitatea Horezu si a activat alunecari de teren pe mai multe drumuri comunale si pe un drum judetean, informeaza un comunicat al Prefecturii Valcea,…

- Traficul pe Autostrada A2 este blocat complet, vineri dmineata. Un TIR s-a rasturnat ca urmare a caderii masive de zapada.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora situatia traficului se prezinta astfel: a – Autostrazi cu circulatia…

- Azi, 23.03.2018, incepand cu ora 7:30, se inchide circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe A2, pe ambele sensuri de mers, intre Bucuresti si Drajna, km 12 000 ndash; km 105 500, din cauza viscolului puternic la sol si a vizibilitatii reduse.Rugam participantii la trafic sa adapteze…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Valcea a anuntat ca in orașul Berbești, in urma excesului de umiditate din ultima perioada, s-au reactivat doua alunecari de teren. Astfel, in satul Valea Mare, catun Amzulești, alunecarea de teren pune in ...

- Trenurile IR 1585 si IR 1587 Bucuresti-Constanta circula cu intarzieri din cauza problemelor generate de conditiile meteo nefavorabile, respectiv a chiciurei depuse pe linia de inalta tensiune, informeaza CFR Calatori. Pe cale de consecinta, si trenurile IR 1586 si IR 1588 (formate din garniturile IR…

- Sute de gospodarii au ramas fara curent electric, duminica dupa-amiaza, din cauza ploii inghetate care s-a depus pe conductori. Echipele Electrica intervin la aceasta ora pentru ca oamenii sa nu petreaca noaptea in bezna.

- Strada Vadul lui Voda din sectorul Ciocana al capitalei va fi inchisa din cauza condițiilor meteo din capitala. Despre aceasta a anunțat primarul general interimar Silvia Radu, pe pagina sa de Facebook.

- In judetul Iasi, din cauza zapezii este restrictionat traficul pentru masinile de peste 7,5 tone pe DN 28 A Tirgu Frumos - Pascani, in localitatea Costesti( km 0-23). In judetul Vaslui, pe DN 24 Vaslui - Iasi se circula ingreunat din cauza poleiului in localitatea Codaesti. Se actioneaza cu…

- Unsprezece gospodarii din localitatea Valeni - Dambovita sunt afectate de alunecari de teren reactivate in urma ploilor din ultimele zile, iar trei familii au fost nevoite sa se mute din locuintele aflate in pericol, potrivit news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- Trei familii din localitatea Valeni Dambovita au fost evacuate la rude, dupa ce o alunecare de teren din comuna le-a pus in pericol casele, se arata intr-un comunicat de presa remis, sambata seara, AGERPRES, de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita. Potrivit sursei citate,…

- In urma precipitatiilor abundente cazute in ultima perioada in judetul Dambovita, vineri, 16 martie, s-a reactivat alunecarea de teren din satul Valeni Dambovita, in punctul Lunca, pe o latime de aproximativ 300 de metri, ce a afectat un numar de 11 gospodarii.

- Unsprezece gospodarii din localitatea Valeni - Dambovita sunt afectate de alunecari de teren reactivate in urma ploilor din ultimele zile, iar trei familii au fost nevoite sa se mute din locuintele aflate in pericol.

- Circulatia rutiera pe DN 10 Buzau-Brasov este restrictionata la un singur sens de mers in zona kilometrului 26+800, din cauza unei alunecari de teren, au informat, vineri, reprezentantii Institutiei...

- Circulatia rutiera pe DN 10 Buzau Brasov este restrictionata la un singur sens de mers in zona kilometrului 26 800, din cauza unei alunecari de teren, au informat, vineri, reprezentantii Institutiei Prefectului a Judetului Buzau.O alunecare de teren a generat surparea unei portiuni de 10 metri din carosabil,…

- Circulatia rutiera pe DN 10 Buzau-Brasov este restrictionata la un singur sens de mers in zona kilometrului 26+800, din cauza unei alunecari de teren, au informat, vineri, reprezentantii Institutiei Prefectului a Judetului Buzau. "O alunecare de teren a generat surparea unei portiuni de 10 metri…

- Circulatia rutiera pe DN 10 Buzau-Brasov este restrictionata la un singur sens de mers in zona kilometrului 26+800, din cauza unei alunecari de teren, au informat, vineri, reprezentantii Institutiei Prefectului a Judetului Buzau. "O alunecare de teren a generat surparea unei portiuni de…

- In Croatia este stare de alerta, unde topirea brusca a zapezii a generat alunecari de teren si inundatii de proportii. Cateva case s-au prabusit chiar in timpul unei vizite de lucru a premierului din aceasta tara.

- Circulatia rutiera pe DN 13C a fost inchisa, miercuri dimineata, pentru toate categoriile de autovehicule intre localitatile Vanatori si Ruganesti, din cauza inundatiilor, a informat Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Masura a fost instituita din cauza iesirii din…

- Douazeci si patru de gospodarii din comuna Drajna, judetul Prahova, sunt izolate din cauza unei alunecari de teren produse in urma scurgerilor de apa de pe versanti. O comisie este luni la fata locului pentru evaluarea situatiei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Alunecarea de teren a avut loc pe DN 76, intre localitațile aradene Halmagiu și Leasa. Din cauza topirii zapezii și a ploilor abundente din ultima perioada, in cursul zilei de joi, pamantul a luat-o la vale, trecand și de parapetul de susținere construit recent. Pentru ca circulația…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vremii nefavorabile si nici probleme majore privind fluenta traficului rutier. De asemenea, nu sunt anuntate momentan nici ...

- Ambasada Statelor Unite in Turcia, tinta unui atentat sinucigas in 2013, a anuntat duminica seara ca va fi inchisa pentru public luni din cauza unei "alerte de securitate", transmite AFP. Ambasada la Ankara "va fi inchisa publicului luni, 5 martie 2018, din cauza unei alerte de securitate", a informat…

- Canalul Corint, care permite circulatia ambarcatiunilor de la vest spre estul Greciei fara a mai ocoli Peloponezul, a fost inchis luni din cauza unei alunecari de teren, potrivit operatorului sau, citat de AFP. "Canalul va fi redeschis in decurs de aproximativ o saptamana", a informat…

- Drumuri inchise din cauza viscolului și a zapezii. La cateva ore de cand meteorologii au emis cod portocaliu și galben de ger, ninsori și viscol in țara noastra, s-au produs derapaje ușoare ale autoturismelor in afara carosabilului, blocaje pentru perioade scurte de timp, restricții rutiere pe anumite…

- Cinci persoane si-au pierdut viata si alte cincisprezece sunt date disparute in urma unei alunecari de teren produse din cauza ploilor torentiale intr-o orezarie teresata din insula indoneziana Java, au anuntat autoritatile locale, citate de AFP. Un raport publicat anterior, indica unsprezece persoane…

- foto Arhiva Din cauza unor alunecari de teren, pe o porțiune de aproximativ 50 de metri, pe DJ 710 Pucioasa Post-ul Circulație pe un sens pe DJ 710 Pucioasa – Bezdead, din cauza unor alunecari de teren apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Alunecare de teren langa un santier din Roma. Sase masini au ajuns in groapa, iar cateva cladiri au fost evacuate. Nimeni nu a fost ranit, insa pagubele materiale sunt insemnate. Cauza surparii pamantului nu a fost stabilita deocamdata.

- Salvamont Poiana Brașov a anunțat ca in perioada 12 si 13 februarie se desfașoara pe partia Subteleferic concursul „Cupa Teleferic”. In aceste condiții traficul schiorilor pe aceasta partie va fi restricționat parțial sau total, iar culoarul de concurs va fi delimitat cu plase de protecție.…

- Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tise, a dispus, in urma discuțiilor purtate in acest sens cu conducerea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, suplimentarea cu inca o linie de garda a activitații acestei unitați medicale aflate sub autoritatea forului administrativ județean. Read…

- Un batran a murit astazi, dupa ce a incercat sa traverseze strada neregulamentar si fost surprins de o mașina. Accidentul s-a produs in aceasta dimineața, in județul Valcea, pe DN 7 Milcoiu. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Valcea, ...

- Patru persoane si-au pierdut viata si alte doua sunt date disparute in urma unei alunecari de teren produsa intr-o statiune turistica din provincia Java de Vest din Indonezia, au anuntat marti autoritatile guvernamentale, citate de Xinhua. Dezastrul natural care a avut loc in statiunea Puncak, o destinatie…

- Exista consens intre Ungaria si Romania pentru ca prima conexiune de tren de mare viteza tip TGV, sa se construiasca intre Budapesta si Cluj-Napoca, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu,…

- El a mai anuntat ca guvernul ungar a aprobat un buget de un miliard de forinti pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru linia de cale ferata dintre Budapesta si Cluj-Napoca. Partea romana doreste sa extinda aceasta linie pana la Bucuresti, noteaza MTI. "Nu avem nimic impotriva", a spus Peter…

- Prin intermediul acestor harti vor fi identificate, localizate si delimitate zonele expuse la cutremure si alunecari de teren, urmand ca apoi sa fie realizate planuri de amenajare a teritoriului si de urbanism, astfel incat sa poata fi luate masuri pentru atenuarea riscurilor de pierderi de vieti omenesti…

- Ieri 31 ianuarie 2018, in jurul orei 08:10, politistii Postului de Poliție T.F. Deva au fost sesizați de personalul C.F.R. cu privire la faptul ca la ieșirea din stația C.F.R. Deva, spre localitatea Mintia, intre dublele I si II ale caii ferate, se afla o persoana decedata. Politistii au identificat…

- Cursurile la opt unitati scolare din judetul Valcea au fost suspendate vineri, 18 ianuarie. Zeci de gospodarii sunt in continuare in bezna, vantul puternic daramand arbori si luand acoperisuri.

- Mai multe TIR-uri sunt blocate, miercuri seara, pe sensul de mers Valcea – Sibiu al DN 7, pe Valea Oltului, din cauza stratului de cinci centimetri de zapada, depus pe carosabil in ultimele ore, dar și a poleiului. Din cauza celor cinci centimetri de zapada depusa pe carosabil, circulația a fost complet…

- Doua locuinte din comuna doljeana Cetate sunt in pericol din cauza unei alunecari de teren. Oamenii sustin ca drumul national a fost distrus pe o portiune de 200 de metri anul trecut in primavara, iar de atunci au ajuns sa stea cu frica in san. Localnicii se tem ca in orice moment louintele pot fi distruse.