- Subsolurile mai multor cladiri din Ramnicu Valcea au fost inundate vineri dupa ce a plouat cu galeata. Probleme au fost și in trafic, dupa șoseaua de centura a orașului și mai multe strazi au fost acoperite de apa. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența Valcea au anunțat ca sunt probleme…

- Paramedici din cadrul inspectoratelor pentru situatii de urgenta din Arges, Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea se vor afla in 13 si 14 iunie la Ramnic pentru a-si testa practicile de interventie la accidente, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, potrivit…

- Mai multe strazi si gospodarii din comuna argeseana Bascov au fost inundate, joi, in urma precipitatiilor abundente, trei persoane fiind evacuate de pompieri dintr-o locuinta. Potrivit datelor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, cele mai mari probleme s-au intregistrat in satul Uiasca.…

- Intervenții de urgența la Chirlești, Nehoiu, in urma unei ploi torențiale. Cel puțin o casa și patru curți au fost inundate marți dimineața. De asemenea, apa a intrat intr-un magazin satesc din localitate. La fața locului, intervin șase pompieri din cadrul ISU Buzau cu doua autospeciale, trei jandarmi…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a instituit COD PORTOCALIU de inundatii pe Someș, in zona municipiului Dej. Mai multe gospodarii și drumuri au fost deja inundate. La aceasta ora, personalul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) ”Avram Iancu” Cluj desfașoara…

- In urma discutiilor cu autoritatile locale s-a stabilit ca pana marti sa fie finalizat procesul de evaluare a pagubelor astfel incat, in cel mai scurt timp, sa se asigure masuri de sprijin pentru comunitate de la nivelul Consiliului Judetean Maramures.Ministrul de interne a fost informat…

- Autoritatile din judetul Botosani au decis, joi seara, evacuarea a peste 1.300 de oi din patru stane amenajate in lunca Prutului, din cauza depasirii semnificative a cotelor de inundatii pe raul Prut, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Evacuarea…

- Un biciclist de 17 ani a fost lovit, in aceasta dimineața, in jurul orei 08.00, de o autospeciala a Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU), care se afla in misiune. Accidentul a avut loc pe soseaua Mihai Bravu, din sectorul 2 al Capitalei, in timp ce tanarul traversa strada pe bicicleta și…