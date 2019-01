Stiri pe aceeasi tema

- O autocisterna plina cu GPL a iesit, in aceasta dimineata, in afara partii carosabile pe DJ 678A, pe raza localitatii valcene Nicolae Balcescu, fiind intr o pozitie instabila. Potrivit ISU Valcea, nu sunt scapari de GPL si nici victime. Pompierii ...

- Pompierii militari din cadrul ISU Valcea intervin la un incendiu de – locuința in comuna Sutești, sat Boroșești. Nu sunt victime. Incendiu se menifesta in interiorul locuinței. La fața locului intervin doua echipaje de la Gruparea de Intervenții Dragașani.

- Pompierii militari din cadrul ISU Valcea intervin pentru stingerea unui incendiu la o casa de locuit, in localitatea Baile Olanești. La fața locului acționeaza doua autospeciale și un echiaj SMURD. Din cele relatate de catre apelant, nu sunt victime. Casa ...

- Pompierii din Tandarei au intervenit de urgenta duminica dimineata la spital si au evacuat toti cei 13 pcienti internasi la Psihiatrie, dupa ce in unul din saloane fusese provocat un incendiu.

- Un incendiu a izbucnit, in urma cu putin timp, in municipiul Mangalia. Potrivit apelantului focul a cuprins niste cauciucuri pe strada Morii, din localitate, chiar in incinta fostei mori, in prezent dezafectata. Pompierii au trimis pentru interventie o autospeciala de la Detasamentul Mangalia. Totodata…

- Pompierii militari intervin cu trei autospeciale pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit luni dimineata la acoperisul unui camin de nefamilisti din orasul Murfatlar, in care locuiesc cel putin 25 de...

- Un barbat de 50 ani, din municipiul Roman, a fost transportat, vineri, la spital, in stare de inconstienta, dupa ce s-a intoxicat cu fum in urma unui incendiu iscat in locuinta sa, potrivit informatiilor furnizate AGERPRES de purtatorul de cuvant al ISU Neamt. Pompierii au intervenit in jurul orei 3,00…

- Incendiu de proportii in Timis in aceasta dimineata, in jurul orei 4:50. O hala dezafectata din localitatea Jimbolia in interiorul careia se aflau 4.000 de baloti de paie si aproximativ 300 de tone de deseuri din lemn s-a aprins. Aproape totul a fost mistuit de flacari. Pompierii sositi la fata locului…