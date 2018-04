Stiri pe aceeasi tema

- Ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie D.G.A. ndash; Serviciul Judetean Anticoruptie S.J.A. Valcea au finalizat cercetarile iar procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea a dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului S.V.O.,…

- O femeie a fost pusa sub control judiciar, dupa ce a încercat sa mituiasca un ofițer de poliție din cadrul SPF Aeroport Internațional Cluj – Napoca pentru a o lasa sa își scoata ilegal copiii minori din țara.”Ofițerii de poliție judiciara din cadrul Directiei…

- Ofițerii de poliție judiciara din cadrul Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) — Serviciului Județean Anticorupție (S.J.A.) Cluj și Centrul Operațional 3 Cluj-Napoca, sub directa coordonare a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj au adus la indeplinire mai multe ordonanțe…

- Ofițerii de poliție judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) – Serviciului Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Cluj și Centrul Operațional 3 Cluj-Napoca, sub directa coordonare a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj au adus la indeplinire mai multe ordonanțe…

- Judecatorii din cadrul Tribunalului Constanta au acordat un nou termen in dosarul in care peste 100 de politisti au chemat in instanta Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta, solicitand sporul pentru orele lucrate in perioadele de repaus sambata, duminica si de sarbatori legale . Cauza a fost…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB), sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare miercuri dimineata 8 mandate de perchezitie domiciliara in Capitala si in judetul Ilfov si 5 mandate de aducere, intr-un dosar privind…

- Doi afaceristi din Panciu, sot si sotie, vor fi judecati la Tribunalul Vrancea intr-un dosar de falsificare de vinuri, evaziune fiscala, inselaciunne si apalare de bani. Acasa la cei doi s-au facut si perchezitii in timpul anchetei si s-au gasit cantitati impresionante de bautura. Analizele de laborator…

- Ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie D.G.A. ndash; Serviciul Judetean Anticoruptie S.J.A. Tulcea au finalizat cercetarile iar, la data de 12.03.2018, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Tulcea, a intocmit rechizitoriul prin care a dispus trimiterea…

- Un barbat a fost trimis in judecata de procurorii suceveni, dupa ce la sfarsitul anului trecut a agresat verbal doi politisti, amenintandu-i cu moartea, oamenii legii fiind nevoiti sa foloseasca sprayul lacrimogen, iar ulterior el a incercat sa-i mituiasca pe acestia ca sa nu ia masuri impotriva sa.…

- Ofițeri de poliție judiciara din cadrul DGA Ialomița, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Ialomița, au facut cinci percheziții domiciliare pe raza județelor Ialomița și Constanța și au pus in executare un numar de cinci mandate de aducere, emise pe numele…

- Ofițerii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, au dispus continuarea urmaririi penale fata de un barbat in varsta de 47 de ani, cetatean strain, banuit de evaziune fiscala si spalare…

- Ofiteri de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) - Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Galati, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Galati, au prins in flagrant o persoana in timp ce oferea suma de 700 lei unui politist, pentru…

- Miercuri, 7 martie a.c., ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie D.G.A. ndash; Serviciul Judetean Anticoruptie S.J.A. Galati, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Galati, au prins in flagrant un agent de politie din cadrul…

- Un medic din Bucuresti, specialist obstetrica ginecologie, trimis in judecata si condamnat, in prima instanta, la trei ani de inchisoare cu suspendare, pentru vatamare corporala din culpa, neglijenta in serviciu, fals intelectual si uz de fals, a fost achitat definitiv. Cadrul medical a fost trimis…

- Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Satu Mare au finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata in stare de arest preventiv a inculpatului Mircea Razva Rentea, sub aspectul savarsirii infractiunii de omor calificat. In cauza, procurorul de caz, a intocmit rechizitoriu…

- Polițiștii Serviciului Investigații Criminale au reținut un tanar de 29 ani, banuit de savarșirea infracțiunii de furt calificat, punerea in circulatie sau conducerea unui autovehicul cu numar fals de inmatriculare si conducerea unui vehicul fara permis de conducere. La data de 20 februarie a.c., polițiștii…

- Un medic din Bucuresti a fost trimis in judecata pentru luare de mita, dupa ce ar fi cerut bani de la familiile unor femei pentru efectuarea unor operatii de cezariana. Potrivit procurorilor de la Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) — Direcția Anticorupție pentru Municipiul București și Județul…

- Minorul in varsta de 16 ani a lovit cu masina pe data de 22 ianuarie un agent de politie pe strada Bucura din Craiova. Baiatul a fost trimis in judecata pentru ultraj si conducerea unui autoturism fara a poseda permis de conducere.

- Tribunalul Valcea, ”respinge, ca neintemeiata, cererea de chemare in judecata principala formulata de reclamanta. Respinge, ca neintemeiata, cererea reclamantei de obligare a paratului la plata cheltuielilor de judecata ia act ca paratul si-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecata pe…

- Deznodamant uluitor in cazul unui tanar batut cu bestialitate intr-o discoteca din Peștișani, Gorj. Cei patru agresori, care l-au snopit in bataie la sfarșitul lunii ianuarie, nu au fost arestați. Doi dintre ei sunt cercetați sub control judiciar, iar ceilalți doi in stare de libertate. Indivizii au…

- La data de 22.01.2018 Curtea de Apel București a dispus condamnarea lui Anghel Iulian Daniel, la data comiterii faptei agent de poliție in cadrul I.P.J. Calarași, Poliția Municipiului Calarași, Biroul Rutier, la o pedeapsa de 2 ani inchisoare cu suspendare pentru savarșirea infracțiunii de favorizarea…

- Martorii care au lipsit, miercuri, la procesul barbatului de 40 de ani, din orasul Targu-Carbunesti, trimis in judecata in luna iulie a anului trecut, pentru o crima pe care ar fi comis-o acum sapte ani, vor fi aduși cu mandat la urmatoarea infațișare, pe 28 februarie. „Se acorda un…

- Procurorul-sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat marti ca procurorii raman cu aceleasi salarii, in schimb grefierii, specialistii si ofiterii de politie judiciara vor avea scaderi si de 25% la capitolul venituri in urma reformei fiscale, potrivit Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea au dispus, la data de 05 februarie 2018 retinerea inculpatului Trasca Dumitru Catalin si punerea in miscare a actiunii penale sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de omor. La data de 6.02.2018, in urma propunerii de arestare…

- Ca urmare a prezentarii bilantului de activitate pe anul 2017 de unitatile de parchet din judetul Valcea, Biroul de Informare Publica si Relatii cu Presa din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea este imputernicit sa prezinte sinteza raportului de bilant a activitatii. In anul 2017, procurorii…

- UPDATE Gruparea Mobila de Jandarmi a confirmat ca a retinut suspectul principal in cazul crimei de pe strada Infratirii, in aceasta dimineața, in jurul orei 7.30, pe Bulevardul Saturn. Aceasta a fost dus la Politie pentru continuarea cercetarilor. In cursul zilei de duminica, o persoana a sunat la 112…

- Ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) – Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Galati au finalizat cercetarile, iar procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Galati a intocmit rechizitoriul prin care a dispus trimiterea in judecata, in stare…

- Ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) – Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Galati au finalizat cercetarile, iar procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Galati a intocmit rechizitoriul prin care a dispus trimiterea in judecata, in stare…

- Ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) – Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Galati au finalizat cercetarile, iar procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Galati a intocmit rechizitoriul prin care a dispus trimiterea in judecata, in stare…

- Ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie D.G.A. Serviciul Judetean Anticoruptie S.J.A. Galati au finalizat cercetarile, iar procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Galati a intocmit rechizitoriul prin care a dispus trimiterea in judecata, in stare de…

- George Vlai, avocatul aradean trimis in judecata pentru trafic de influenta si infractiuni de fals, a vrut sa scape de unul dintre dosare. Este vorba despre acel dosar in care este trimis in judecata pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice. In timp ce se afla in arest la domiciliu, Vlai…

- Un agent de politie din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Giurgiu a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de favorizare a faptuitorului. Potrivit unui comunicat emis, vineri, de Serviciul Judetean Anticoruptie (SJA) Giurgiu, barbatul este acuzat ca a scos un inculpat…

- Un vehicul din convoiul presedintelui SUA, Donald Trump, a lovit joi dupa-amiaza un agent de politie, in statiunea elvetiana Davos, unde se desfasoara Forumul Economic Mondial, afirma surse citate de presa elvetiana. Incidentul rutier a avut loc pe drumul care duce spre Hotelul Intercontinental din…

- Eliberat conditionat la propunerea unei comisii din cadrul Penitenciarului Poarta Alba, un individ de 41 de ani, cunoscut oamenilor legii pentru apucaturile sale, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta. Nu este pentru prima data cand ajunge in boxa acuzatilor.…

- snlo Trei avocati au fost trimisi in judecata de procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, intr-un dosar de conflict de interese. Potrivit unui comunicat al PICCJ transmis, vineri, AGERPRES, Ana-Aura…

- Procurorii Secției de urmarire penala și criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție au finalizat cercetarile și au dispus trimiterea in judecata a inculpaților in dosarul care a vizat modul in care au fost ...

- Un agent de politie al Inspectoratului Judetean de Politie Timis este cercetat penal pentru luare de mita, dupa ce ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie (DGA) - Serviciul Judetean Timis l-au prins in flagrant.Actiunea a fost coordonata de procurorul de caz din cadrul…

- Un agent de politie al Inspectoratului Judetean de Politie Timis este cercetat penal pentru luare de mita, dupa ce ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie (DGA) - Serviciul Judetean Timis l-au prins in flagrant. Actiunea a fost coordonata de procurorul de caz din…

- Ofițerii de poliție judiciara ai DGA Timiș, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au prins in flagrant un agent de poliție din cadrul IPJ Timiș, in timp ce remitea unei persoane (denunțatoare in cauza) 550 de euro reprezentand diferența pana la 4.600…

- Ofițerii DGA Timiș au descins, luni, in jurul orei 15, la Inspectoratul de Poliție al Județului Timiș. „In cursul zilei de ieri, 15 ianuarie a.c., in jurul orei 15.00, ofițerii de poliție judiciara ai Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) – Serviciul Județean Anticorupție (S.J.A.)…

- O operatiune de mare anvergura este pusa in practica in acest moment de autoritati in cazul copiilor agresati de un pedofil in Sectorul 6 al Capitalei. Ofiterii de la Serviciul Omoruri si procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au preluat cazul si au coordonat o ampla actiune ce cercetare…

- Potrivit procurorilor ieseni, in februarie anul trecut, tanara i-ar fi dat 800 de euro lui Constantin Hlihor, acesta urmand sa "aranjeze" cu profesorii fetei. Situatia avea sa degenereze in momentul in care barbatul i-a cerut, in mod explicit, studentei favoruri intime. Intr-un comunicat de…