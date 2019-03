Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter al Inspectoratului General de Aviatie a fost trimis luni dimineata de la Bucuresti si va interveni pentru stingerea incendiului de padure din zona Malaia, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, Octavian Fulger, scrie Agerpres. "Elicopterul…

- Peste 50 de pompieri si padurari actioneaza, duminica, pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-o padure din comuna Malaia in cursul diminetii, suprafata afectata fiind de peste 12 hectare, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea. Acestia au precizat…

- V. Stoica Un apel primit pe numarul Salvamont Romania i-a pus in alerta pe membrii echipelor Serviciului Public Salvamont Prahova și Serviciului public local Salvamont Bușteni, 10 salvamontiști pornind ieri dimineața sa recupereze trupul neinsuflețit al unui barbat gasit, din intamplare, in Valea Alba,…

- Incendii de vegetatie, care au afectat mii de hectare de teren Pe fondul intensificarilor de vânt si al temperaturilor ridicate, duminica, în mai multe judete din tara au avut loc, sute de incendii de vegetatie, care au afectat mii de hectare de teren. Peste 300 de pompieri…

- Pompierii au intervenit, in noaptea de joi spre vineri, pentru stingerea a opt incendii care au afectat peste 2.500 de hectare, din care opt de padure, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, Florentin Daciu. "Cauza probabila a producerii incendiilor…

- CHIȘINAU, 5 mart – Sputnik. Pentru a stinge flacarile care au cuprins opt depozite, la fața locului au sosit șapte echipaje de pompieri. Lupta cu flacarile a durat mult. Pe rețelele de socializare a aparut un video cu imensul incendiu din Gagauzia. Incidentul s-a produs…

- Aproape 1.500 de hectare de vegetatie uscata au ars in noaptea de joi spre vineri, in incendiul aparut in apropiere de localitatea Dunavatu de Jos, Delta Dunarii, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, scrie Agerpres. Purtatorul de cuvant al ISU, Florentin Daciu, a…

