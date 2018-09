Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de paramedici de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea a castigat concursul national al pompierilor si echipelor de salvare, la proba de prim-ajutor, urmand sa reprezinte Romania la Competitia Mondiala de Descarcerare si Prim-Ajutor ce se ...

- Un numar de 60 de persoane au fost evacuate, in noaptea de joi spre vineri, dintr-un bloc turn din orasul Petrila, din cauza unui incendiu care a izbucnit la etajul 7, in zona casei liftului, si a degajat foarte mult fum, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara, scrie…

- Cu prilejul Zilei Pompierilor din Romania, sarbatorita pe 13 septembrie, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Mihail Grigore Sturdza" al judetului Iasi organizeaza pe esplanada din fata Palas Mall, in zona Palatului Culturii, o expozitie de autospeciale si tehnica de interventie. Azi, intre orele…

- Festivalul "AeroNautic Show 2018 - Lacul Morii Bucuresti", editia a IX-a, care combina acrobatiile aeriene cu cele nautice, va avea loc sambata, incepand cu ora 10,00, pe Lacul Morii din Capitala, informeaza un comunicat al Primariei Sectorului 6 transmis AGERPRES. Pe durata a trei ore, intre orele…

- "A trecut mai bine de un an de cand am depus un proiect de hotarare privind infiintarea unei asociatii pentru acordarea, in teritoriu, a primului ajutor de baza si primului ajutor calificat. Demersul initiat de catre subsemnatul avea ca scop solutionarea problemei echipajelor de prim ajutor din judet.…

- Intre orele 10:00 – 18:00, pe esplanada din fata Complexului Palas – Zona Palatului Culturii, va avea loc o expozitie a autospecialelor si a tehnicii de interventie si vor fi efectuate exercitii demonstrative cu privire la procedeele de descarcerare si acordare a primului ajutor in diferite situatii.…

- Un autobuz cu 30 de muncitori la bord a luat foc, in Mures, iar 13 persoane au suferit arsuri la membrele inferioare. Autobuzul cu care mergeau la munca a luat foc, joi dimineata, pe 19 iulie, in localitatea mureseana Sanpaul, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mures, citat de…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al judetului Dambovita a desfasurat un exercitiu cu forte si mijloace in teren pentru „Pregatirea, organizarea si desfasurarea actiunilor de interventie pentru gestionarea unei situatii de urgenta generate de accident major pe caile de transport rutier…