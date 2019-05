Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a transmis o serie de informații in contextul vizitei Papei Francisc in Romania. Instituția sfatuiește populația sa urmareasca prognozele meteo pentru zonele in care se va desfașura vizita Suveranului Pontif și sa aiba imbracamintea adecvata, in funcție…

- Traficul rutier pe DJ 188 intre localitatile Bogdan Voda si Viseu este restrictionat din cauza paraului Bocicoel care a iesit din matca si a inundat carosabilul, a precizat marti, purtatorul de cuvant al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Maramures, Dan Buca, potrivit Agerpres.…

- Un batran de 75 de ani din comuna Bunesti a murit, luni dimineata, dupa ce a cazut intr-o fantana cu o adancime de circa 10 metri si un diametru de 1,2 metri, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, transmite AGERPRES . Potrivit acestora, barbatul ar fi incercat…

- Pagubele produse in urma incendiilor de vegetație uscata In ultima perioada, pe teritoriul judetului Vrancea, s-au intensificat incendiile generate de arderea vegetatiei uscate ca urmare a actiunilor de igienizare a terenurilor agricole. Astfel, in perioada 25 februarie – 26 martie, subunitatile operative…

- Reprezentantul Guvernului in Valcea a precizat ca deocamdata se cerceteaza fapta, dar ca este convins ca in scurt timp vor fi gasiti si cei care au pus focul, scrie Agerpres. "Acolo, de la un incendiu de vegetatie, care este de la sine inteles ca a fost provocat de o persoana anume, ca nu…

- Pompierii militari din Valcea continua actiunea de stingere a incendiului de padure din comuna Malaia, elicopterul trimis de la Inspectoratul General de Aviatie fiind retras joi, dupa patru zile de interventii, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea. Potrivit…

- Trei persoane, printre care si o femeie insarcinata, au ajuns duminica la spital, dupa ce cinci autoturisme s-au ciocnit pe DN 7, in apropierea localitatii Brezoi, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, potrivit Agerpres. Acestia au precizat ca doua…

- Incendii de vegetatie, care au afectat mii de hectare de teren Pe fondul intensificarilor de vânt si al temperaturilor ridicate, duminica, în mai multe judete din tara au avut loc, sute de incendii de vegetatie, care au afectat mii de hectare de teren. Peste 300 de pompieri…